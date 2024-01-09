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車主投訴加上EPA更新測試！特斯拉續航里程退化最多9%！

▲ 車主投訴加上EPA更新測試！特斯拉續航里程退化最多9%！
▲ 車主投訴加上EPA更新測試！特斯拉續航里程退化最多9%！

Carture 車勢文化

電動車大廠特斯拉Tesla雖然車輛的效率以及續航里程表現名列前茅，不過在現實世界當中的測試經常呈現他們無法達到官方宣稱的表現，而經過了許多車主的抗議以及美國環保局EPA進行了測試方法的更新，現在特斯拉的許多車款都調降了續航里程，最大幅度來到9.3%之多，不過有趣的是，有部分車款依舊沒有被調整，不曉得特斯拉是否有針對軟體進行調整來讓車輛表現更好。

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特斯拉在經過EPA更新相關的測試規定之後，官方的續航里程數據將會有所調整。
特斯拉在經過EPA更新相關的測試規定之後，官方的續航里程數據將會有所調整。
現在美國環保局EPA的測試規範有所更動，以前是使用最有效率的模式進行測試，而現在則是要在多種駕駛模式之間切換，如此一來肯定會對車輛的續航表現有所影響，但是這樣做更接近了一般人的駕駛狀態，另外也針對了舒適性功能部分有特別的規範，這些都將會導致電池的消耗更快，而過去其實也有許多車主抗議他們的車輛並沒有像特斯拉Tesla官方宣稱的續航里程表現，現在這應的測試方法更動應該就可以更貼近真實使用狀態。

而在續航里程表現影響最多的是Model S Plaid性能車型，原本擁有396英里的續航表現，一下子減少了37英里，變更之後只剩下359英里，下降幅度為9.3%，接著是Model Y Long Range從330英里掉到310英里，續航里程減少6%，Model Y Performance也從303英里掉到285英里，減少5.9%之多，而Model X Long Range則是從348英里掉到335英里，減少3.7%，Model X Plaid從333英里掉到326英里，降幅為2.1%，而Model S Long Range、Model Y RWD以及Model 3全車系則是都沒有改變。

特斯拉全品牌車款的續航里程表現有所調整，不過Model 3全車系都沒有減少相當厲害。
特斯拉全品牌車款的續航里程表現有所調整，不過Model 3全車系都沒有減少相當厲害。

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