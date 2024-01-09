波音股價因艙門脫落事件摔8%！一度連累道瓊 幸收盤回漲216點
阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架編號AS1282的波音737 MAX 9客機，日前發生艙門脫落事件後，該航企及美國聯邦航空管理局（FAA）隨後宣布停飛同型號飛機，負面消息不只影響波音股價下滑，道瓊指數亦一度受拖累下跌，不過收盤時道指由跌轉升，而且輝達（Nvidia）更創新高，還帶動那指反彈逾2%，美股主要指數皆上漲。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，波音一架737 MAX 9客機，上週發生艙門於高空脫落的驚悚事故，週一美股開市，波音股價即瀉9.3%，收盤時仍挫8%，而事發的阿拉斯加航空股價曾跌6.2%，收盤時微挫0.2%。
被重磅股波音公司股價下跌拖累，美股道瓊週一也一度受壓並下滑逾200點，所幸其後逐步回升。另一方面，科技股走勢看好，帶動納指漲逾2%，其中輝達據傳將開始量產一款為中國設計的AI晶片，以符合美國的出口規定，股價飆升6.43%；亞馬遜和Alphabet也分別上漲2.66%和2.29%；蘋果的混合實境（MR）頭戴式裝置「Vision Pro」將於2月2日在美國上市，股價上漲2.42%。
週一收盤，美股道瓊指數上漲216.9點，或0.58%，收37683.01點；那斯達克指數上漲319.7點，或2.2%，收14843.77點；標普500 指數上漲66.3點，或1.41%，收4763.54點；費城半導體指數上漲128.99點，或3.28%，收4062.48點。