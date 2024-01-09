冷氣團又來報到！吳德榮曝「這天」起襲擊台灣　最低溫探10度以下

冬天外套搬出來了！吳德榮曝「最冷10度時間」　投票日天氣出爐

▲週三「大陸冷氣團」推動水氣南移，氣象專家吳德榮表示「北台灣越晚會越冷」，而週四早晚、週五清晨要注意有10度低溫。（示意圖／記者葉政勳攝）
▲週三「大陸冷氣團」推動水氣南移，氣象專家吳德榮表示「北台灣越晚會越冷」，而週四早晚、週五清晨要注意有10度低溫。（示意圖／記者葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

冬天衣服再搬出來！今（9）日清晨截至5：13各地區平地最低氣溫約在12至14度。氣象專家吳德榮表示，今天白天天氣北部偏涼，南部舒適，早晚涼，民眾早晚還是要記得保暖。明（10）日大陸冷氣團推動水氣南移，北台灣越晚越冷；週四、週五清晨則有10度以下的低溫會發生，冬衣可要記得拿出來穿好！至於投票日各地則都是晴朗穩定的天氣。

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氣象專家吳德榮提到，今天中層雲移入，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，3000公尺以上高山有零星飄雪機率，北台灣氣溫略為下降，仍屬於偏涼的天氣型態；中南部白天舒適、早晚涼。今天天氣北部14至21度，中部13至26度，南部14至27度，東部12至25度。

吳德榮說，10日「大陸冷氣團」推動水氣南移，北部、東半部有局部短暫雨，下午起轉乾、氣溫開始下跌，北台灣越晚會越冷；而週四早晚以及週五清晨因冷空氣及「輻射冷卻」同時作用，局部平地最低氣溫將降至10度以下，屆時應注意氣象署的特報。

▲氣象局預報中心預報員廖經翔指出，明日一樣受輻射冷卻影響，日夜溫差大，北部氣溫約14-24度、中部約13-24度、南部約15-25度，但是提醒民眾，日夜溫差都有達10度以上。（圖／記者張勵德攝）
▲週三開始有「大陸冷氣團」南下，北台灣下午轉乾後開始變冷，越晚越低溫，民眾要特別注意。（圖／記者張勵德攝）
至於大家關心投票日當天的天氣如何？吳德榮則說，週四至投票日各地都是晴朗穩定的天氣，週四白天，北部微冷南部轉涼；週五及週六投票日冷氣團減弱氣溫升，白天北舒適南微熱，連三天的早晚皆明顯偏冷，因此這幾天早晚要出門的民眾還是要注意保暖。

林得恩在「林老師氣象站」臉書也提到，厚外套、衝鋒衣再拿出來！週三晚上開始，更強大陸冷空氣啟動南下，強度介於強烈大陸冷氣團與寒流之間，氣溫下降相當明顯，其中由於輻射冷卻效應加持，周四清晨、周四晚間至周五清晨將會是最冷時段，體感溫度逼近寒流等級，沿海空曠及近山地區更冷（再下降個攝氏1至2度）。

▲週三冷空氣南下，北台灣開始轉冷，週四早晚及週五清晨是最冷的時刻，民眾要特別注意。（圖/林老師氣象站）
▲週三冷空氣南下，北台灣開始轉冷，週四早晚及週五清晨是最冷的時刻，民眾要特別注意。（圖/林老師氣象站）

 


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