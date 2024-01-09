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一堆人「靠B群提神」卻吃錯！營養師曝少1關鍵：吃再多都沒用

▲營養師解答，吃B群到底能不能有效提神。（示意圖／取自photo AC）
▲營養師解答，吃B群到底能不能有效提神。（示意圖／取自photo AC）

記者賴禹妡／綜合報導

現代人越來越注重身體養生，吃保健食品就是方法之一，其中又以B群最常見。營養師陳心驊提醒，人體若缺乏維生素B群，無法好好代謝及利用飲食中攝取的營養素，就會容易感到疲憊；但若平時飲食營養素不足，沒有先提供身體足夠的能量來源，那麼吃再多B群都沒用。 

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陳心驊營養師在臉書粉專《營養師菲菲・你的營養師好閨蜜》中提到，許多人看到B群都會聯想到「提神」、「抗疲勞」、「晚上睡不著」這幾個關鍵字，但維生素B群其實是一個可以幫助代謝的輔酶，不像咖啡因會引起神經興奮劑的作用，如果依建議攝取量補充，並不會出現睡不著的問題。

▲保健食品裡面的「乾燥劑」、「塑膠袋」、「棉花」再開罐之後都要拿出，否則會加速保健食品變質哦！（圖/記者張嘉哲攝）
▲維生素B群其實是一個可以幫助代謝的輔酶，如果依建議攝取量補充，不會出現睡不著的問題。（示意圖／記者張嘉哲攝）
陳心驊指出，反而對於缺乏B群的族群，補充之後有助於安定神經、幫助入睡，但凡事沒有一定，若是晚上吃B群會睡不著的人，建議可以改成早上補充。而B群為8種維生素B的綜合名稱，可以幫助人體代謝三大營養素，如果缺乏維生素B群，身體又無法好好代謝及利用飲食中攝取的營養素，就會容易感到疲憊、沒精神。反過來說，若飲食中的營養素不足，沒有先提供身體足夠的能量來源，「那吃再多B群也沒用」。 

【各個維生素B的食物來源】 

維生素 B1（硫胺素）：安定神經，維持肌肉協調，酗酒會降低B1吸收，豬肉、內臟、全穀類、堅果種子類 

維生素 B2（核黃素）：幫助鐵質吸收，避免口角炎乳製品、內臟類、酵母、雞蛋、蔬菜、全穀類 

維生素 B3（菸鹼素）：安定神經、維持粘膜、皮膚健康，魚類（鮪魚、大比目魚）、牛雞豬肉、全穀類、黃豆製品 

維生素 B5（泛酸）：廣泛存在各種動物性植物性食物中，不太會缺乏 

維生素 B6（吡哆醇）：神經傳遞重要營養素，可減輕經前不適、孕吐，雞肉、魚類、全穀類、小麥胚芽、堅果種子類 

維生素 B7（生物素）：防止落髮、皮膚炎，廣泛存在各種動物性植物性食物中，如雞蛋、堅果、全穀類、動物內臟 

維生素 B9（葉酸）：維持胎兒神經管健康，柑橘類、強化穀類、蘆筍、花椰菜、菠菜 

維生素 B12：為造血重要營養素，普遍存在動物性食物中，如蛋黃、牡蠣、肉類 

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