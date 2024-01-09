一堆人「靠B群提神」卻吃錯！營養師曝少1關鍵：吃再多都沒用

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳心驊指出，反而對於缺乏B群的族群，補充之後有助於安定神經、幫助入睡，但凡事沒有一定，若是晚上吃B群會睡不著的人，建議可以改成早上補充。而B群為8種維生素B的綜合名稱，可以幫助人體代謝三大營養素，如果缺乏維生素B群，身體又無法好好代謝及利用飲食中攝取的營養素，就會容易感到疲憊、沒精神。反過來說，若飲食中的營養素不足，沒有先提供身體足夠的能量來源，「那吃再多B群也沒用」。
【各個維生素B的食物來源】
維生素 B1（硫胺素）：安定神經，維持肌肉協調，酗酒會降低B1吸收，豬肉、內臟、全穀類、堅果種子類
維生素 B2（核黃素）：幫助鐵質吸收，避免口角炎乳製品、內臟類、酵母、雞蛋、蔬菜、全穀類
維生素 B3（菸鹼素）：安定神經、維持粘膜、皮膚健康，魚類（鮪魚、大比目魚）、牛雞豬肉、全穀類、黃豆製品
維生素 B5（泛酸）：廣泛存在各種動物性植物性食物中，不太會缺乏
維生素 B6（吡哆醇）：神經傳遞重要營養素，可減輕經前不適、孕吐，雞肉、魚類、全穀類、小麥胚芽、堅果種子類
維生素 B7（生物素）：防止落髮、皮膚炎，廣泛存在各種動物性植物性食物中，如雞蛋、堅果、全穀類、動物內臟
維生素 B9（葉酸）：維持胎兒神經管健康，柑橘類、強化穀類、蘆筍、花椰菜、菠菜
維生素 B12：為造血重要營養素，普遍存在動物性食物中，如蛋黃、牡蠣、肉類