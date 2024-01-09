公司突宣布「今年不發年終了」！全體員工崩潰 勞基法挖出揭真相
2024過年倒數一個月，不少公司行號都開始舉辦尾牙以及發放年終獎金，許多上班族工作辛苦一整年，就在等這筆年終獎金好過年！然而近日卻有苦主表示，老闆宣布今年年終獎金不發放了，表示「明年會加倍奉還」，讓公司員工都感到非常傻眼，不少人都建議「可以年後轉職了」，不過也有翻出勞基法表示「年終一直都是獎勵型的薪資....並沒有一定要給好嗎？」引起熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名上班族在PTT貼文指出「老闆今天突然找全體職員到會議室一趟，前面先鋪陳因為疫情緣故，影響到產業大環境，所以導致公司營收不如預期，然後就宣布『今年沒有年終可以發』，老闆也安慰員工說『這次年終當作借給我，明年會加倍奉還』，讓大家都很崩潰，想問大家應該相信老闆嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「年後可以考慮轉職」、「不發年終的公司我基本上是不會考慮」、「如果真的需要這份工作那也沒辦法，有本事可以跳槽的話，找一家會發年終的吧」；而也有人分析「就先跟你說破了，老闆不發年終完全不違法」、「年終本來就不是公司應該要發的，屬於獎勵性質的薪資，不能接受就離職囉」。
事實上，每年到了這個時候，總是會有年終好少、沒有年終的上班族出面哀嚎，但根據勞基法第29條規定，「企業如果年終結算有賺錢，應該給予員工獎金或紅利」並未定義在法律規定範圍內，年終獎金性質是受公司當年度盈餘獲利狀況，分配給員工，較屬勞基法第29條規定內容，應屬「獎勵」性質，所以公司就算不發年終，也不算是違法。
但有特例就是，不同於一般月薪的經常性給與，年終獎金屬於恩惠性給與，如果說勞資雙方契約中有明文約定「保障年薪N個月」、或是「保證年終N個月」的情況時，就屬於經常性給與的範疇，這時候如果老闆不發年終的話，勞工就可以主張違反勞動契約哦！所以按照該網友說法，老闆到底能不能不發年終，還要要看勞資雙方契約當初到底是怎麼談，如果沒有以上情況，該老闆並不會違反勞基法。