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德州知名飯店爆炸至少21傷！傷者「滿臉血」坐路邊　疑天然氣釀禍

▲美國德州沃思堡一間歷史悠久的知名飯店，當地時間8日發生爆炸。圖為調查人員在現場探索事故原因。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國德州沃思堡一間歷史悠久的知名飯店，當地時間8日發生爆炸。圖為調查人員在現場探索事故原因。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國德州沃思堡（Fort Worth）市中心，當地時間8日下午發生爆炸，地點位於知名的桑特曼簽名飯店（Sandman Signature hotel），已知至少21人因此受傷，有民眾拍到傷者滿臉是血、坐在路邊待援的畫面，事故原因疑似是天然氣外洩。

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綜合《美聯社》等外媒報導，桑特曼簽名酒店位於市中心的繁華地段，就在西七街和休斯頓街附近，距離沃斯堡會議中心、市政廳都不遠，爆炸發生後，鄰近的街道上滿是碎玻璃、瓦礫和塵土，消防人員拉起封鎖線，在救援進行的同時，敦促民眾暫時不要靠近。

飯店窗戶被炸毀、部分外牆炸飛，沃思堡消防局發言人特羅雅切克（Craig Trojacek）透露，搜救過程中發現有數人被困在飯店地下室，已知事故造成21人受傷，其中4人傷勢嚴重。

酒精、菸草、槍械和爆炸物管理局發言人阿貝爾（Sara Abel）引述初步調查結果，認為爆炸是由天然氣引起的，事發時飯店裡的一處餐廳正在施工，但還不清楚爆炸具體發生的地點和原因。

當局正在協助關閉該區域的天然氣，沃思堡市長帕克（Mattie Parker）表示，已動員該市所有人員前往處理。

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