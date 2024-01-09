宥勝遭檢方起訴強制猥褻罪！捲MeToo案7個月 今首度出庭
41歲男藝人宥勝去年6月遭3女指控性騷擾，陷入Me too風波，3名女子都是與宥勝共事過的同事，丁女指控宥勝毛手毛腳、H女稱遭強吻、Z女指控被宥勝環抱，去年11月檢方依涉犯強制猥褻罪起訴宥勝，台北地院今（9）日下午傳喚宥勝出庭，這是宥勝7個月來首度公開露面。
記者羅凌筠／綜合報導
丁女在宥勝前經紀公司任職，有次送喝醉的宥勝回家，稱宥勝對她襲胸；而幾年前宥勝在網路招募一起工作的熱血年輕人，剛畢業的H女送喝醉的宥勝回家，宥勝以借廁所為由進入H女家，H女稱遭到舔耳、強吻；Z女則是指控在工作室裡，被宥勝從身後環抱。
檢方調查後認定丁女、Z女屬涉嫌性騷擾，2人未提告，因此部分簽結，H女的事件則依涉犯強制猥褻罪起訴宥勝，宥勝被起訴後也吐露心聲：「我不禁懷疑，選擇坦白，堅持誠實，是不是錯了？做過的，該受懲罰就受懲罰，但沒做過的，相信法官必會還你清白。」
※【NOWnews 今日新聞
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