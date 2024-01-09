CES將登場、科技型ETF好閃 這2檔一次打包台灣北美科技龍頭股
美國消費性電子展（CES）將於美國時間1月9日在拉斯維加斯登場，全球有超過3,200家科技廠參展，台灣各大科技品牌也共襄盛舉，再加上輝達8日股價大漲6%，來到來到522.53美元創下新高，投資市場中和科技相關的ETF也引起投資人關注，如國泰台灣5G + ETF（00881）和國泰北美科技ETF（00770），前者是台灣規模最大的台股科技主題ETF，後者則集結了美股科技巨頭，00881和00770兩檔科技主題型的ETF將於1月17日除息，投資人只要於1月16日前買進，有機會參與行情。
記者許家禎／台北報導
國泰投信ETF研究團隊指出，00881具備二大優勢，第一是科技力，00881追蹤「台灣5G+通訊指數」，其持股中有超過8成屬於AI與半導體相關供應鏈，包含AI伺服器代工、晶圓代工、晶片設計、ABF載板、PCB、電源供應器等，成分股有台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達及聯電等各領域的領頭羊，涵蓋了半導體、AI、電動車等科技趨勢，是投資人長期投資台灣科技產業之首選。
第二是填息力，台灣民眾熱衷配息，但團隊也提醒，配息金額的高低其實大有學問，除了要參考當期及年化配息率，別忘記還有填息力才是大重點，00881每年配息2次，觀察2023年的兩次配息紀錄，各花了1天和7天即迅速完成填息。且標的指數去年含息報酬達44.6%，大勝台灣加權股價指數的30.7%，受惠於CES大展登場，近期相關話題題材都受到看好，可望帶動股價表現，在除息前進場，有機會資本利得和息收兩邊賺。
而另一檔蒐羅美股科技巨頭的國泰北美科技ETF（00770）也是人氣強強滾，2023年追蹤標的指數含息報酬高達61.3%，優於納斯達克100指數的56.2%。法人分析，不論是00770這次的預估配息金額，或換算成年化殖利率，表現都相當令人驚喜，且AI及半導體族群都是長線受到正向看好的題材，建議投資人近期可趁回檔進場。
※【NOWnews 今日新聞
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