半導體ETF息利兼顧成交量大 卡位產業復甦行情蠢蠢欲動
自去年11月來在各界預期聯準會升息將止，市場投資情緒樂觀之下，不僅美股表現走揚，台股也上攻，儘管近日在面臨獲利調節壓力之下，台股也隨美股下跌而回落，市場法人表示，整體來看，基於台股基本面仍穩健，後市表現仍值得期待，其中，半導體庫存去化告段落，加上AI應用持續擴大，產業可望迎來復甦行情，包括SEMI國際半導體產業協會、IDC等機構也預估今年全球半導體銷售與產能將有明顯增長，建議投資人不妨伺機透過半導體高息ETF來參與行情，一次兼顧產業成長性與穩健收益，息利兼得。
記者許家禎／台北報導
觀察投信發行五檔台股半導體ETF近期成交狀況，以近二周來看，當周的日均成交量皆有所增加，其中又以月初公布配息的00927群益半導體ETF成交狀況最為熱絡，1月2日當周的日均成交量近17342張，居五檔台股半導體ETF之冠，可見部分投資人也伺機布局，既參與除息，也順勢卡位產業復甦行情。此次00927在一月配息公告中表示本次配息每股預計配0.36元，為上市以來最高，預估年化配息率達8.5%，引發市場關注。
群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，雖然開春來市場波動較大，不過從產業面來看，歷經先前的庫存調整，市場預估半導體庫存水位已回到健康水準，根據SEMI國際半導體產業協會公布之最新一季全球晶圓廠預估報告，在全球市場需求復甦之下，以及各國政策支持，也帶動晶圓廠建設與設備投資成長，預估全球半導體產能今年將增速成長6.4%，突破3000萬片大關。
另根據先前美國半導體產業協會的預估，今年全球半導體銷售額可望迎來強勁反彈，預估金額將年增13.1%至5884億美元，台灣在全球半導體居關鍵地位，產業鏈完整，無論是先進製程、封裝、IC設計等都享有高市佔率，故除了迎來產業週期性復甦，更在AI發展大勢下受惠程度高，且當中亦有不少競爭實力強勁、又願意大方派息與投資人分享成果的公司，故建議投資人不妨伺機透過並重獲利成長性與高息的台股半導體收益ETF來參與，掌握產業復甦行情，息利兼顧。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。