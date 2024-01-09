啦啦隊筠熹上Joeman對決被罵爆！女神氣炸吐內幕：我只領車馬費耶
樂天女孩啦啦隊成員筠熹，靠著豪放直爽個性，可鹽可甜廣受大眾喜愛，常常給節目帶來許多歡樂效果。日前，筠熹力挺好友Joeman拍攝「Joe是要對決」壽喜燒系列，卻換來大批網友謾罵攻擊，也讓向來活潑的筠熹，罕見宣洩情緒吐出內幕，直呼「我容易嗎我？」
記者詹鎰睿／綜合報導
昨（8）日Joeman釋出「Joe是要對決」新影片，請來當紅的樂天女孩筠熹助陣，只見筠熹效果十足，滿滿的綜藝魂讓好友Joeman笑到不行，一下吐槽、一下撒嬌，也讓整個畫面頓時有趣許多。
怎料，底下卻出現不少網友瘋狂攻擊，「這次來賓還真的來蹭飯的」、「第一次因為來賓看不下去」、「只覺得女來賓油到爆，就像她今天的妝容」；但也有人力挺表示，「筠熹效果真棒，要多來對決」、「整體我覺得挺真挺自然的，給支持」、「嗨醬很口愛啊，效果也不錯」、「這集超好笑」、「頭髮放下來很好看～」
對此，筠熹似乎心情大受影響，忍不住在threads（脆）發文寫下心聲，「記錄一下今天什麼衰事都被我遇到，節目剪輯、YT剪輯、觀眾不理智，看了之後各種謾罵，先是攻擊外表，然後攻擊人品。」她強調，為了力挺好友Joeman，自己不是領通告費，而是車馬費。
針對觀眾攻擊的不禮貌、開玩笑的部分，筠熹解釋，「錄節目前也詢問過，像這樣的開玩笑可以嗎？收到是當然沒問題，我們節目很free，不ok會剪掉，製作人們可能覺得好笑或有效果剪出來。」怎料卻換來負面影響，讓她無奈直呼：「我容易嗎我？」
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