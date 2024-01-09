蘋果重量級新品Vision Pro開賣 1/19美率先預購！售價、規格公開
▲蘋果 Vision Pro 開賣了，於1/19 美國官網展開預購，預計2/2上市，售價約10萬台幣起，台灣尚未公佈相關販售訊息。（圖／翻攝官網）
記者
周淑萍/綜合報導
2024-01-09 11:26:45
被蘋果視為重量級產品的Vision Pro，開賣日確定了！正如外界預期，官方正式宣佈將於1月19日太平洋時間上午5點率先開放美國預購，2月2日上市，美國蘋果官網已經正式上架預購訊息，256GB容量，售價3499美元，約10萬8412元台幣起，隨後會擴展到其他地區，台灣官網目前尚未有相關預告訊息，今（9）日同步上線了一支 Vision Pro 相關宣傳影片，集結各大經典電影內主角戴上眼罩、面罩、頭盔等畫面，加入了一句「Let go your conscious self (解放你的自我意識)」大動作的表達準備迎接科技的下一世代的來臨。
蘋果首款頭戴裝置「Vision Pro」上月蘋果分析師郭明錤曾經預測，預計1月底開賣，相差不遠，官方正式宣佈，美國將在於1月19日預購，2月2日上市。郭明錤日前也指出，此產品會是蘋果2024年最重要的裝置，若用戶對Vision Pro的反應優於預期，有利強化「Vision Pro是下一個消費電子明星產品」的市場共識。目前會由美國率先開賣，有望持續推展到其他地區，而截至目前為止台灣官網尚未有相關的開賣資訊。
美國官網進一步公開商品細節，Vision Pro 256GB版本售價3,499美元，約10萬8412元台幣起，針對近視者，提供的蔡司鏡頭則有99元美元(約3067元台幣)和149美元（約4616元台幣）兩種版本可選擇。內含的配件有單圈和雙環兩種頭帶，遮光罩、遮光罩墊、Vision Pro裝置正面保護蓋、拋光布、電池、USB-C 充電線和 USB-C 電源供應器。
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蘋果執行長庫克曾說：「iPhone 將我們帶入行動運算時代，Apple Vision Pro 將帶我們進入空間運算時代。」同時指出，Apple Vision Pro是奠基於 Apple 數十年的創新基礎，是前所未見的創舉。台灣首批體驗者之一的YouTuber Tim哥，曾經給Vision Pro的評價是「震撼到說不出話，不會有傳統的3D暈，宛如是電影《一級玩家》的真實版。」
Vision Pro搭載全球首創之空間作業系統 visionOS，運用手勢滑動、輕點、眼睛或是透過語音聽寫操控，搭配M2和R1 雙晶片來確保運行的流暢，支援100 多個 Apple Arcade 遊戲，可以透過實體的「數位旋鈕」控制「空間環境」，並支援 ▲蘋果執行長庫克曾說Apple Vision Pro是奠基於 Apple 數十年的創新基礎，是前所未見的創舉。（圖／美聯社／達志影像）
巧控鍵盤與巧控板，搭載 Apple 第一台 3D 相機，使用 micro-OLED 將 2300 萬畫素搭載入兩個郵票大小的顯示器，兩側的音訊區各有兩個擴大驅動單體，根據使用者的頭部及耳朵形狀自訂的個人化空間音訊。
▲除了頭戴裝置，還會附上頭帶，遮光罩、遮光罩墊、保護蓋、拋光布、電池、USB-C 充電線和 USB-C 電源供應器等相關配件。（圖／取自Apple官網）