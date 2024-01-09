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登義媒紀錄片　李淳：中國意圖恐嚇台灣「不戰而屈人之兵」

▲駐歐代表李淳在外交部政務次長任內接受義大利媒體專訪。（圖／外交部提供）
▲駐歐代表李淳在外交部政務次長任內接受義大利媒體專訪。（圖／外交部提供）

記者邱新博／台北報導

我國新任駐歐盟大使李淳於去年11月9日擔任外交部政務次長任內，接受「義大利廣播電視公司」（RAI）駐北京特派員Marco Clementi專訪，內容收錄於「台灣：美麗的叛逆者」（Taiwan la bella ribelle）紀錄片中，並於1月7日於該電視台旗下第一頻道（RAI1）的TG1Speciale節目中播出，廣受國際社會義語圈人士關注。

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李淳表示，國際社會普遍關切台海局勢升溫，但實際上台灣人民生活如常，經濟活動熱絡。中國領導人習近平的行為模式雖難以預測，但依照我方分析，中國近期對台動武的可能性不大，其提高國防預算、戰機頻繁飛越海峽中線、形塑我國總統大選是「戰爭與和平的選擇」等行為，均意在恐嚇台灣、分化台灣社會，企圖達致「不戰而屈人之兵」的目的。

李淳說，中國侵台如果失敗，將影響習近平的領導地位，而能夠不發動戰爭而讓台灣屈服，並孤立台灣，應該才是目前中國認為最符合其利益的策略。

有關台灣是否獲得美國足夠的支持，李淳表示，實力是維持和平最好的方法，台灣人民自我防衛的決心才是勝利的關鍵。台灣感謝美國長期在經濟、科技及國防方面的協助，拜登政府上任以來已11度宣布對台軍售，堅實的支持不僅有助台灣強化國防實力，也提振台灣人民信心及士氣。

李淳並表示，除了台美關係深化，台灣近年與其他理念相近國家的關係也持續拓展。以歐洲為例，中東歐國家如捷克、波蘭及斯洛維尼亞等國，多突破政治框架的限制，與台灣展開各種形式的交流。

李淳說明，許多國家主張「一中政策」，但內涵與中國主張「台灣是中國一部份」並要求各國接受的「一中原則」明顯有別，這個趨勢有助於台灣務實地爭取參與國際組織，並且獲得更多國際社會的支持。

義大利廣播電視公司成立於1954年，總部位於羅馬，為義大利國家新聞機構，屬國家公共電視臺及廣播電臺，共有電視頻道14個、省級廣播電臺23個，總觀眾人數約9,200萬，受眾遍及全球。「TG1Speciale」節目屬紀錄片性質，收視率甚高，是義大利觀眾瞭解國家時事及世界局勢的重要途徑。

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