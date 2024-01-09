艾瑪史東再封后！片中自爆「賣身佛心價」 未婚夫傻眼：比行情低
第81屆金球獎於台灣時間8日舉行，電影《可憐的東西》一共入圍7項大獎，奪下「最佳影片」，艾瑪史東也以該片二度封后。近日公開了該片的最新片段，片中愛馬史東飾演的「貝拉」向未婚夫提到曾經賣身度日，還加碼提到都收「30法郎」，賣身時的佛心價，讓未婚夫傻眼表示：「這似乎比行情低。」
記者吳雨婕／綜合報導
艾瑪史東二度封后，在致詞時首先感謝同為喜劇演員的男友戴夫麥卡瑞，再來感謝與她對戲的威廉達佛、馬克魯法洛和拉米尤瑟夫，讓拍攝時的每天都充滿無比歡樂。她也再度感激能夠遇見《真寵》鬼才導演尤格藍西莫三生有幸，有別於傳統故事女主找到白馬王子從此過著幸福的生活，艾瑪更把《可憐的東西》形容為「主角愛上人生」的另類愛情喜劇，主角貝拉改變她的人生觀，能夠以此角色獲得肯定意義重大。
最新片段搶先看「30法郎篇」，則表現貝拉狂放不羈的面貌，她向未婚夫透露自己隨誘拐她的律師周遊列國時，曾經「體驗」出賣身體的生活，未婚夫善解人意地說即使自己會嫉妒，她仍有自由運用身體的權利，她卻語出驚人地冒出一句回應：「我通常收30法郎」，對於佛心價大放送毫不自覺，措手不及的未婚夫只能打圓場地說：「這似乎比行情低。」《可憐的東西》將於2024年2月8日上映。
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