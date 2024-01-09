馬航MH370離奇失蹤10年！航空專家：搜索這區「最快10天能找到」

被逮住小辮子！美國防部長住院風波延燒　川普開嗆、共和黨擬彈劾

▲美國國防部長奧斯汀的秘密入院風波持續延燒，面臨的質疑聲浪越來越大。資料照。（圖／翻攝自新華網）
▲美國國防部長奧斯汀的秘密入院風波持續延燒，面臨的質疑聲浪越來越大。資料照。（圖／翻攝自新華網）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的秘密入院風波持續延燒，儘管五角大廈已做出說明，白宮方面也透露，拜登總統信任奧斯汀、不打算將其撤職，但共和黨無意放棄這個打擊對手的機會，不只前總統川普在社群平台上開嗆要奧斯汀下台，美國也有眾議員打算發起彈劾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《國會山莊報》報導，川普8日在自家的社群平台《真相社會》發文，打下：「失敗的國防部長奧斯汀應該為了不當職業行為和怠忽職守被立即解僱。他已經失蹤一週了，沒有人知道他在哪裡，或者可能在哪裡，包括他的老闆-狡猾的喬拜登。他的表現很差，早就應該和米利將軍一起被炒魷魚了，原因有很多，特別是在阿富汗災難性的投降，這也許是我們國家史上最尷尬的時刻！」

▲（圖／取自truthsocial.com/@realDonaldTrump）
▲川普也在自家社群平台上，公開質疑奧斯汀消失及祕密入院一事。（圖／取自truthsocial.com/@realDonaldTrump）
抗議人士認為，當美國軍人正在中東面臨與日俱增的威脅，而且美國還在以色列、烏克蘭戰爭中發揮關鍵作用時，讓大眾了解國防部長的健康狀況非常重要，以及他身為最高國防領導人的決策能力。

共和黨籍眾議員羅森代爾（Matt Rosendale）8日也批評奧斯汀，違反就職國防部長時的誓言，不足以勝任防長一職，將在眾議院發起彈劾，直言：「這真的很可怕....國防部長失蹤只會使其他一切、對國家構成的每個威脅、世界各地正在發生的每場衝突，都變得更加複雜，這是非常有問題的。」

羅森代爾也指責奧斯汀種種不稱職的表現，包括撤出阿富汗造成美軍死亡、讓非法移民從南部邊境湧入美國，以及去年2月發生的中國間諜氣球飛越美國本土等，把美國人民置於危險中，此次向軍方及國民隱瞞入院事實也再次凸顯，「不誠實」似乎是他一貫的模式。

影／德州知名飯店爆炸21傷！傷者「滿臉血」坐路邊　疑天然氣釀禍

波音艙門脫落事件發酵　美聯航：同款客機檢查出「鬆脫的螺栓」

波音股價因艙門脫落事件摔8%！一度連累道瓊　幸收盤回漲216點

美國防部長入院、拜登毫不知情引風波！外媒：可能有人要倒楣了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選