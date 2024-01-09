被逮住小辮子！美國防部長住院風波延燒 川普開嗆、共和黨擬彈劾
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的秘密入院風波持續延燒，儘管五角大廈已做出說明，白宮方面也透露，拜登總統信任奧斯汀、不打算將其撤職，但共和黨無意放棄這個打擊對手的機會，不只前總統川普在社群平台上開嗆要奧斯汀下台，美國也有眾議員打算發起彈劾。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《國會山莊報》報導，川普8日在自家的社群平台《真相社會》發文，打下：「失敗的國防部長奧斯汀應該為了不當職業行為和怠忽職守被立即解僱。他已經失蹤一週了，沒有人知道他在哪裡，或者可能在哪裡，包括他的老闆-狡猾的喬拜登。他的表現很差，早就應該和米利將軍一起被炒魷魚了，原因有很多，特別是在阿富汗災難性的投降，這也許是我們國家史上最尷尬的時刻！」
抗議人士認為，當美國軍人正在中東面臨與日俱增的威脅，而且美國還在以色列、烏克蘭戰爭中發揮關鍵作用時，讓大眾了解國防部長的健康狀況非常重要，以及他身為最高國防領導人的決策能力。
共和黨籍眾議員羅森代爾（Matt Rosendale）8日也批評奧斯汀，違反就職國防部長時的誓言，不足以勝任防長一職，將在眾議院發起彈劾，直言：「這真的很可怕....國防部長失蹤只會使其他一切、對國家構成的每個威脅、世界各地正在發生的每場衝突，都變得更加複雜，這是非常有問題的。」
羅森代爾也指責奧斯汀種種不稱職的表現，包括撤出阿富汗造成美軍死亡、讓非法移民從南部邊境湧入美國，以及去年2月發生的中國間諜氣球飛越美國本土等，把美國人民置於危險中，此次向軍方及國民隱瞞入院事實也再次凸顯，「不誠實」似乎是他一貫的模式。