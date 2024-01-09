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64歲鄭弘儀爆「冠狀動脈硬化」血管狹窄達69％！保命藥丸絕不離身

▲64歲鄭弘儀自爆「冠狀動脈硬化」，血管狹窄69％恐釀心肌梗塞，目前都隨時放一顆保命藥丸在包包裡面，以防萬一。（圖／翻攝鄭弘儀FB）
▲64歲鄭弘儀自爆「冠狀動脈硬化」，血管狹窄69％恐釀心肌梗塞，目前都隨時放一顆保命藥丸在包包裡面，以防萬一。（圖／翻攝鄭弘儀FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

64歲資深媒體人鄭弘儀，去年一度傳出身體亮紅燈，體力不堪負荷暫別《鄭知道了》，直到年底才正式回歸主持，再加上鄭弘儀過去曾在主持長達27年的《新聞挖挖哇》上透露，被檢查出冠狀動脈硬化，血管最狹窄的地方已達69％。所幸本人親自發聲報平安，「我很好！非常謝謝。」

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《新聞挖挖哇》昨日突然在YouTube頻道上挖出主持人鄭弘儀，過去分享自我健康的影片，他說，曾到醫院進行詳細的健康檢查，發現有冠狀動脈硬化的現象，最嚴重的、最狹窄的血管已達到69%。所幸醫師後來判斷還不需要裝支架、心肌灌住掃描，僅靠藥物治療即可。

▲鄭弘儀自曝曾罹患焦慮症，導致他吞嚥困難、坐跟站何種姿勢都不舒服，到精神科求醫也深怕被認出。（圖／鄭弘儀臉書）
▲鄭弘儀笑說，他從39歲主持到62歲，也陪伴了大家好多年。（圖／鄭弘儀臉書）
鄭弘儀說，原本壞膽固醇數值來到166，吃藥後兩個月再去檢查，只剩85了，總膽固醇也從原先的236降到147，身體慢慢恢復中。

最後鄭弘儀也不忘呼籲大家多多去做健康檢查，「真的要去做，才知道問題出在哪裡。」也透露現在都會準備一顆保命藥「舌下含片」在包包，如果心絞痛時可以趕快含住，好爭取10幾分鐘的就醫時間。另據《TVBS》報導，面對外界關心，鄭弘儀回應：「我很好！非常謝謝。」

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