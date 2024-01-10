日本2023年度代表漢字「稅」　暢銷5類商品：瘋AI也瘋大谷

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全天候健身房 會員破百萬
許多企業也善用它的特性，推出相關服務，形成「ChatGPT經濟圈」。例如律師事務所依諮詢的內容，可以根據現有的資料庫來回答問題；語言學習業者推出英語學習App，讓學員依不同情境和AI講師對談；另外也有愈來愈多企業和地方政府，採用ChatGPT來改善工作效率。
第2是省時省錢。通貨膨脹的情況下，日本民眾希望追求便宜但又有高品質的商品或服務。例如第2名的健身房chocoZAP，標榜隨時可以健身，不需要帶換洗衣物，下班回家前去跑個5分鐘也好，成功吸引了原本覺得運動麻煩而敬而遠之的人。全國展店超過1160家的chocoZAP，像便利商店一樣24小時開放，月繳3278日圓（含稅），就可無限使用。2022年7月開幕1年多後，會員數已突破100萬人，成為日本最大健身房。
同樣的，第9名的永谷園Pakkito義大利麵，消費者只要把乾燥的義大利麵，依指示的水量一起放進微波爐加熱6分鐘，再悶7分鐘就大功告成；不需要等水滾，擔心煮麵煮很久，還要洗鍋子；因此2023年3月問世後，兩個月內賣出100萬包，達到該公司半年的銷售目標。
第3是名作歷久不衰。熱銷第3名的《灌籃高手》1996年結束連載，2022年12月推出電影，9個月賣座創下157億日圓佳績，2023年奪下日本票房第一，票房紀錄史上排名13。主因是比賽用3D電腦繪圖重現，像在球場上觀賽，因此連沒看過漫畫的人也願意進電影院支持。
熱銷第4名的《薩爾達傳說：王國之淚》，2023年5月12日問世後3天，全球累計銷售量就超過1000萬套；至9月底，出貨達1950萬套。任天堂1986年推出第1代的《薩爾達傳說》後，在第37年仍能寫下新紀錄。玩家讚賞這套遊戲的高自由度，例如主角的「究極手」可以用各種素材組裝成武器、飛機等，另外配樂的效果也受到好評。
火腿隊主場 北海道新景點
第4是棒球熱。日本暌違14年拿下世界棒球經典賽（WBC）冠軍，8強決戰的平均收視率高達48%。大谷翔平是WBC奪冠的關鍵人物，也是美國職棒大聯盟第1位日本全壘打王。只要他代言，商品都賣到缺貨。例如高絲的黛珂系列因此吸引了大批男性消費者；西川的床墊「Air SX」4月到10月營業額比前1年增加了6成。
《財訊》雙週刊指出，大谷曾經效力的北海道日本火腿鬥士隊，2023年啟用位於北廣島市的新球場。球場不比賽時，觀光客也可以付費參觀，而且由跳「狐狸舞」的啦啦隊女孩導覽，甚至到球員休息室等處參觀，讓遊客滿意度很高，已有15萬人次參加。除了棒球場外，它還結合了度假村，裡面有飯店、餐廳、遊戲設施等。3月開幕半年內，已有300萬人去朝聖，成為北海道的新景點。
第5是酷暑。2023年日本夏季平均氣溫比往年高出1.76度，是開始統計以來最高；因此含水防曬水珠噴霧、陽傘、冰沙等，都創下銷售佳績。
日本漢字能力檢定協會每年都會選出代表當年的漢字，2023年第1名是「稅」，原因是政府一直在討論增加所得稅等措施，有關稅的話題不斷。第2名也是因為炎熱而選出「暑」，第3名是國外爆發的「戰」爭，第4名則因為阪神虎隊拿下38年來第1次的日本職棒總冠軍，而選出「虎」字。
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