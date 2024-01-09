郭璽驚天一跪動搖南投選情？許淑華：攻擊女性外表拉low選風
前海軍顧問郭璽前晚在南投助講時，砲轟國民黨立委馬文君是賣國賊、老女人、肥成那樣，還當眾下跪拜託南投人覺醒。南投縣長許淑華今指郭璽本身就是爭議人物，所謂「驚天一跪」對選情完全沒影響，反倒是攻擊女性外表，讓選風變得非常low，南投鄉親無法接受。
記者顏幸如／南投報導
民進黨南投縣立委候選人蔡銘軒7日晚間的造勢晚會，邀請前海軍顧問郭璽擔任神秘嘉賓，郭璽自承「我就是給馬文君佣金的人」，他砲轟馬文君是賣國賊，激動批評她是「老女人」、吃得「肥成那樣」，甚至對群眾下跪、哭求南投人覺醒，別讓那種人再當下去，否則不知還要被出賣多少次。
郭璽的「驚天一跪」引起全國討論，擔任馬文君、游顥競總主委的南投縣長許淑華，今（9）日被問及是否影響選情時，表示郭璽是爭議性人物、本身不具公信力，「完全沒有影響」。她喊話馬文君對手蔡銘軒，三番兩次請郭璽來助選，效果是正面還是負面？「自己要想清楚」。
許淑華說，郭璽助講時下跪，攻擊女性外表、謾罵身材，讓選風「非常low」，根本是污辱南投鄉親智慧，選民反映郭璽侵門踏戶講非事實的事，南投鄉親「真毋甲意」。相信對蔡銘軒也會產生很大壓力；相形之下，馬文君回應此事態度相當平穩，對個人抹黑也做具體反擊。
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