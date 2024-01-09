7-11霜淇淋出糗了！店員壓力山大：哎呦喂呀　「翻車畫面」全笑翻

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結果店員拿出該款「雙筒造型」的餅乾開始擠霜淇淋後，第一邊還相當順利，結果要換邊的時候，因為視線死角，導致根本看不到另一個孔洞有沒有注入霜淇淋，另外一邊的霜淇淋就這樣醜醜的，店員過程當中還發出「哎呦喂呀」、「壓力好大」，一旁還有人說「不要緊張、不要緊張」，讓客人笑到不行。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「店員好可愛喔！哎唷威呀我願意買XD」、「哈哈哈哈到底哪個天才設計的啦」、「店員：就要這樣整我是嗎？哈哈哈哈哈」、「這個要擠得好看真的很困難，笑死我了」、「要應徵超商店員之前，首先你必需會擠霜淇淋」、「太好笑了，這個公司企劃先去罰跪」、「下次會不會有9宮格的部分哈哈哈哈」。
而事實上，這款「草莓開運霜響」霜淇淋是跟台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Patisserie」聯名推出，由法朋主廚指導監製，特選歐洲進口草莓原料搭配瑞穗鮮乳精心調配完美比例，而餅乾則是復刻1980年代的霜淇淋餅杯，推出限量吸睛「霜饗炮」造型，但好看歸好看，確實有點難倒店員，最近多部店員擠霜淇淋壓力山大的影片在網路上流傳，不少人也喊話「7-11要給店員加薪啦！」
而這款「草莓開運霜饗」霜淇淋每支售價49元，1月10日正式開賣，從開賣日起至2月6日前，霜淇淋每週五、六、日，使用icash 2.0、icash pay享第二件半價優惠哦！想要吃的朋友，期間限定產品不要錯過。
@fuji.foodie小7店員新技能！哎呦喂呀我快笑死🤣一支49，吃完還行！1/10上市但有些店已吃得到！ - #草莓霜淇淋 #霜淇淋 #草莓 #高雄美食 #高雄 #法朋 #法朋烘焙甜點坊 #草莓開運霜饗霜淇淋
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