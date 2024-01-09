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7-11霜淇淋出糗了！店員壓力山大：哎呦喂呀　「翻車畫面」全笑翻

▲7-11霜淇淋最近與「法朋烘焙甜點坊」聯名合作推出「草華開運霜饗」霜淇淋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11霜淇淋最近與「法朋烘焙甜點坊」聯名合作推出「草華開運霜饗」霜淇淋。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

7-11從去年開始回歸霜淇淋系列之後備受好評，每隔一段時間就會推出新口味跟全家較勁，然而最近因應草莓季，7-11霜淇淋跟「法朋烘焙甜點坊」聯名推出「草莓開運霜饗」霜淇淋，結果因為造型特別復刻1980年代霜淇淋餅杯，結果意外讓店員大翻車，有民眾前往購買之後全笑翻，影片在網路上瘋傳引起討論。

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有網友最近到7-11店員購買霜淇淋，只見店員拿出的霜淇淋餅乾相當特別，是「雙筒造型」的餅乾，這款餅乾是7-11首度復刻1980年代的霜淇淋餅杯，是限量吸睛的「霜饗炮造型」，原本是在1月10日開賣，不過也有部分門市已經搶先試賣。

▲7-11首度復刻1980年代的霜淇淋餅杯，推出限量吸睛「霜饗炮」造型。（圖／7-11提供）
▲7-11首度復刻1980年代的霜淇淋餅杯，推出限量吸睛「霜饗炮」造型。（圖／7-11提供）
結果店員拿出該款「雙筒造型」的餅乾開始擠霜淇淋後，第一邊還相當順利，結果要換邊的時候，因為視線死角，導致根本看不到另一個孔洞有沒有注入霜淇淋，另外一邊的霜淇淋就這樣醜醜的，店員過程當中還發出「哎呦喂呀」、「壓力好大」，一旁還有人說「不要緊張、不要緊張」，讓客人笑到不行。

影片曝光後，不少網友紛紛回應「店員好可愛喔！哎唷威呀我願意買XD」、「哈哈哈哈到底哪個天才設計的啦」、「店員：就要這樣整我是嗎？哈哈哈哈哈」、「這個要擠得好看真的很困難，笑死我了」、「要應徵超商店員之前，首先你必需會擠霜淇淋」、「太好笑了，這個公司企劃先去罰跪」、「下次會不會有9宮格的部分哈哈哈哈」。

▲7-11新推出的草莓雙響霜淇淋造型炫砲，不過店員實際在擠的時候有視線死角，很難擠出漂亮的形狀。（圖/Tik Tok）
▲7-11新推出的草莓開運霜饗霜淇淋造型炫砲，不過店員實際在擠的時候有視線死角，很難擠出漂亮的形狀。（圖/Tik Tok）
而事實上，這款「草莓開運霜響」霜淇淋是跟台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Patisserie」聯名推出，由法朋主廚指導監製，特選歐洲進口草莓原料搭配瑞穗鮮乳精心調配完美比例，而餅乾則是復刻1980年代的霜淇淋餅杯，推出限量吸睛「霜饗炮」造型，但好看歸好看，確實有點難倒店員，最近多部店員擠霜淇淋壓力山大的影片在網路上流傳，不少人也喊話「7-11要給店員加薪啦！」

而這款「草莓開運霜饗」霜淇淋每支售價49元，1月10日正式開賣，從開賣日起至2月6日前，霜淇淋每週五、六、日，使用icash 2.0、icash pay享第二件半價優惠哦！想要吃的朋友，期間限定產品不要錯過。


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