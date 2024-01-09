有LE SSERAFIM還不夠！蕭敬騰、林宥嘉來了 《紅白》再拋震撼彈
除夕特別節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》將在1月27日在台北小巨蛋盛大錄製，每年紅白都匯聚眾多超人氣歌手團體，沒想到今年不僅邀請韓國大物女團LE SSERAFIM，「紅隊大使」確定由蕭敬騰擔任，「白隊大使」則由林宥嘉扛下任務，此外還有許多震撼卡司，包含動力火車、周蕙、小宇宋念宇、盧廣仲、TRASH、艾薇等多位大咖確定登場，將陪伴全台觀眾度過歡樂除夕夜。
記者詹鎰睿／綜合報導
8度登上《超級巨星紅白藝能大賞》的「金曲歌王」蕭敬騰，時隔3年再度回歸，繼上次擔任「紅白大使」今年再度接任「紅隊大使」，將為紅隊的演出揭開精彩序幕，也預告將會帶來一場最新、最不一樣的演出，好好回應粉絲們的熱情支持。
蕭敬騰表示，每年都很期待在《紅白》舞台與大家一起共享新年的歡樂氣氛，很喜歡在這個幸福節慶中與大家共同感受喜悅、共同慶祝。而最近沉浸在新婚浪漫氛圍的蕭敬騰也透露，農曆新年將保留更多時間好好陪伴家人，而大家最期待的演唱會也正緊鑼密鼓的籌備中。
才剛結束世界巡迴演唱會台北場的林宥嘉，這次首度擔任「白隊大使」的任務，帶領白隊的卡司在除夕夜陪伴全台觀眾一起守歲，睽違6年將再度陪伴歌迷度過農曆新年。林宥嘉表示，將帶來一連串極具意義和巧思的組曲，作為觀眾朋友的新年禮物。
林宥嘉也分享：「希望在新年大家團圓的日子裡，除了透過歌聲帶給大家音樂上的滿足外，也希望可以照顧到大家的心靈！」絕對會讓大家在歌聲中感受到濃厚的情感和溫暖的祝福，此外，他也悄悄透露新歌的主題就藏在回應裡，小小賣個關子讓歌迷朋友期待一下。
精采絕倫的《2024超級巨星紅白藝能大賞》將於113年1月27日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕夜2月9日在台視主頻播出。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁