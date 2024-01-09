網站涉開賭總統候選人勝敗！4名賭客訊後請回

（中央社記者劉世怡台北8日電）士林地檢署今天表示，查獲「Polymarket」賭博網站開設以3名總統候選人勝選或敗選為賭博標的，使用虛擬貨幣USDC下注，今天執行搜索並傳訊涉案賭客4人，檢察官訊後都請回。士林地檢署今晚發布新聞稿指出，隨著二合一選舉投票日接近，為防範選舉賭盤影響選舉公平及公正性，專責查賄檢察官王惟星積極偵辦以虛擬貨幣下注總統選舉賭盤案件，今天指揮台北市警察局內湖分局、中正第一分局、台中市警察局刑事警察大隊，分別前往台北市、新北市、桃園市等5處執行搜索，並傳訊涉案賭客4人到案，即時遏阻選舉不法。 我是廣告 請繼續往下閱讀 新聞稿指出，本件是發現「Polymarket」賭博網站開設標題為「Taiwan Presidential Election：Who will win？」的選舉賭盤，以3名總統候選人的勝選或敗選做為賭博標的，使用虛擬貨幣USDC（俗稱穩定幣，1顆USDC價值相當於1美元）下注，以此方式與公開不特定人對賭，而涉案4名賭客在該平台下注總金額約1300顆USDC，涉犯總統副總統選舉罷免法第88條之1第2項的選舉賭博罪，經檢察官訊問釐清涉案情節後請回，後續仍將持續追查，全力維護純正選風。（編輯：李錫璋）巡視果園出意外！台中男昨摔落山谷 警消今晨尋獲已無生命跡象疑搶快左轉！花蓮男騎士撞對向機車 命危送醫搶救中新北國三生割頸案！「乾妹」涉指導同學作證 法院改裁定收容疑討債遭拒！新北父子檔放煙火釀災還擄人痛毆 警方急逮9人送辦