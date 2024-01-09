新冠肺炎死亡數創4月新高！高峰期再延後 JN.1春節前成主流
近期新冠肺炎疫情來勢洶洶，衛福部疾管署副署長羅一鈞指出，新冠肺炎併發症上週增515例，續創5個月來的新高，而死亡人數則以48例，創4個月新高，本土JN.1近4週佔比略有提升、目前達24%，估計春節前將成主流株，且疾管署預估，這波疫情高峰將落在1月底，較先前預估的1月中旬略有延後。
記者林志怡／台北報導
疾管署說明，目前國內新冠肺炎疫情上升且處流行期，上週（1/2-1/8）新增515例新冠肺炎本土確定病例（併發症），較前一週（2023/12/26-2024/1/1）新增360例上升，併發症中65歲以上長者占78%。
另上週新增48例死亡病例，較前一週新增38例上升，死亡個案中65歲以上長者占90%；去年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者皆占99%，全球新冠肺炎陽性率處高點，須密切監測疫情變化。
疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，近四週變異株監測總計，本土檢出病毒株以EG.5 （63%）為多，其次為JN.1 （24%）及BA.2.86 （6%）等；境外檢出病毒株以JN.1 （63%）為多，其次為EG.5 （26%）及BA.2.86 （5%）等。