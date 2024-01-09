台灣最短缺的技能Top5！超過7成雇主面臨徵才困難

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調查顯示在台灣眾多行業中，運輸、物流 及汽車業的人才短缺為78%居首。葉朝蒂認為，隨著全球後疫情時代到來，防疫政策鬆綁，各國湧現報復性旅遊人潮，間接反映於旅遊、娛樂購物等消費行為，也影響市場對物流士、航空旅運服務人員的龐大需求，但目前人才培育速度遠遠不及供應所需。
萬寶華指出，台灣與全球雇主面臨相同的徵才挑戰，一致認為具有資訊科技與數據相關的專業人才最難招募，這一趨勢符合當前全球數位轉型的浪潮，擁有先進數位技能的專業人才需求急遽攀升。葉朝蒂表示，資訊科技與數據相關專業人才的短缺，主要歸因於AI科技發展突飛猛進、企業積極推動轉型所致。這些專業人才在解決複雜的數據分析、人工智慧應用，以及資訊安全等方面扮演關鍵角色，因此成為企業競相爭取的核心人員。
針對雇主應對人才短缺採取的策略進行調查，前三名分別是提供員工工作時間更大的彈性35%、提高薪資33%、提供員工工作地點更大的彈性32%。葉朝蒂指出，從數據可以看到台灣企業為了攬才，除了傳統的薪資待遇外，也開始著墨在提供彈性的工時、地點等福利，這代表除了希望能招募到關鍵人才外，同時也希望留下既有的優秀人才。
在詢問台灣雇主在做人力資源策略佈局時，最擔憂受到什麼因素影響時，有70%的雇主最為擔心經濟衰退因素，經濟衰退可能導致職缺凍結、無法補足人力，緊縮預算可能影響培訓和發展計劃，使員工難以獲得必要的技能，更甚者企業或許需要重新評估組織結構，以應對經濟不確定性。台灣近年經濟景氣受到許多挑戰，雇主在人力資源佈局上的確會多考量經濟因素。