爭取輝達、超微物流中心落腳台灣　「高科技便利店」吸國際大咖

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供應鏈轉向 台灣不受影響
包括近期最受矚目的指標投資案，便是輝達、超微物流中心落腳台灣，不僅象徵國際供應鏈變化已為台灣營造更多吸引外資投資的優勢，從台美互動增溫的情況觀察，更預示國際貿易的遊戲規則，即將邁入新階段。
陳正祺分析，過去發生國際供應鏈變化，主要是因為產業形態的改變或者其他的各種原因，但是最近這幾年的特別之處在於，造成國際供應鏈變化的主因是地緣政治。在這當中，台灣的地位會引發更多的關注，是因為長期以來產業界似乎已經慣於台灣接單、中國製造、出口歐美的模式，因此一旦中國對美國的出口受限，台灣也很擔心受到衝擊，不容輕忽。
但出乎意料的是，當美國開始對中國進口商品課徵關稅，台灣的資通訊、半導體產品，不但完全沒有受到影響，反而需求更高。接著政府推出投資台灣3大方案，更讓原來就有意將生產基地遷出中國的台商加快腳步，返台設廠，跟上了國際供應鏈移轉的潮流。
回到前述歐盟駐台代表對台灣的感想，在美中貿易戰後這段時間，意象更為深刻。陳正祺指出，因為歐洲的情況是許多國家各有特色，台灣畢竟只有32000平方公里的土地，中間還有3/5是高山，所以能夠提供的是以中小企業為主的經濟體，變成非常多元化，「台灣是什麼都有，雖然量都不大，但就像便利商店，可以一站購足，而且願意客製化。」
製造占優勢 政策吸引外資
《財訊》雙週刊指出，製造本就是台灣的強項，從早期的紡織品、球鞋開始，到如今的半導體，就是靠技術領先，可以掌握低成本、高品質、短交期的優勢。但物流卻是另一個截然不同的領域，尤其是香港與新加坡的第3方物流，能夠將所有產業的各類零組件高效運達客戶手中，除了具有高度專業性之外，稅制、運送成本，也都會是廠商考量的因素。
經濟部這次說服兩大科技廠將物流中心設在台灣，其實就是延伸台灣的製造力。陳正祺透露，過去外商為了稅率，會設法讓台灣只負責生產，交易卻在海外進行。於是經濟部長王美花主動拜會，希望廠商讓產品在台灣封裝、測試後，也透過台灣物流，直接送抵客戶端。經濟部在了解廠商的考量後，便和財政部一同努力，合理化計算該公司在台灣的貢獻程度，給予適當的稅率，因此成功爭取到輝達、超微的物流中心在台落地，創造了更多的就業機會及更高的產值。
供應鏈移轉也掀起了新的國際招商競爭，面對韓國、新加坡、東南亞等地也積極爭取投資，陳正祺坦承，若要搶當國際物流或轉運中心，並非台灣的強項；但他也強調「有些東西是一直在台灣、別人拿不走的」。他認為首先是人才，其次是台灣人對於商業道德的尊重，例如台積電的客戶全部都是彼此競爭，台積電代工就是有辦法令客戶都非常信任。
第3是國家的法治基礎。外商在台灣投資遇到任何營業祕密、智慧財產權、商業契約的爭議，法院的判決結果都具有相當公信力。第4則是政策對於技術的強調，從早期的《獎勵投資條例》、到《產業升級條例》，以至現在的《產業創新條例》，每一次相關的修法，政策都不斷引導向高階、高值化的投資與研發投入。最後也是最重要的，是政府政策對於外人投資的支持，當中可以細分投資政策、貿易政策、產業政策，各方面各樣的支持，形成了台灣如今的投資環境。
陳正祺分析，自2016年以來，有3大投資在台灣明顯集中，分別是半導體相關投資金額新台幣5285億元、綠能相關4360億元、雲端資料中心942億元。除了綠能是由於政府早一步開始推動，其餘兩類都可以視為是由於非紅供應鏈的考量。「供應鏈韌性必須透過國際韌性才能達成，台灣不可能自己做到，政策希望是讓台灣成為全世界都需要的台灣。」
在這個過程中，國際情勢也正快速的變化，尤其是從全球化到供應鏈管理的典範轉移，不僅出現新的政經夥伴關係，既有的貿易原則也出現新的樣貌。以美國為例，陳正祺認為，現在美國的國內政治環境，已經很難再推動市場開放的FTA（自由貿易協定）。
貿易新風貌 注重韌性管理
《財訊》雙週刊分析，過去在全球化之下，形成「強者愈強」、「贏者全拿」，尤其面對中國的競爭，美國的民情逐漸改變，轉為關注供應鏈韌性管理，過去的貿易規則也無法再一體適用。
隨著台灣在國際供應鏈中的角色獲得肯定，就需要與主要經濟體建立新的對話機制。包括美國先與台灣展開《21世紀貿易倡議》，就是為了充分討論如何訂定新的貿易規則。
陳正祺指出，台美之間過去主要就是藉TIFA（貿易暨投資架構協定），就貿易障礙進行討論，近期已新建許多重要的對話平台，如EPPD（台美經濟繁榮夥伴對話），可以在美國國務院層級討論高層次的政治經濟合作議題，沒有範圍的限制。台灣經濟部與美國商務部則有TTIC（科技貿易暨投資合作架構），是政府對政府、業者對業者的相互對話與結盟的重要管道。
在歐盟的部分，過去台灣與歐盟成長總署之間設有貿易投資對話，後來也增加產業政策對話，雙方代表同步由原來的副總署長與次長，提升為總署長與部長層級。陳正祺認為，這也反映「台灣現在在國際供應鏈管理的政治層面上，政府與政府的對話平台、合作機制，已經愈來愈扎實了。」
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