類流感就診數創10年同期新高！重症也創紀錄 高峰上看單週15萬人
聖誕節與跨年活動過後，類流感疫情也大幅增溫，衛福部疾管署羅一鈞指出，類流感門急診就診人次上週以12.4萬人次創10年同期新高，且流感重症上週增41例也創下本流感季（2023年10月以來）新高，雖目前腺病毒感染個案數仍比流感多，但呼籲民眾，目前尚有21.6萬劑公費流感疫苗，請符合資格的民眾儘速接種。
記者林志怡／台北報導
疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，目前處於類流感疫情處流行期，今（2024）年第1週（2023/12/31-2024/1/6）門急診類流感就診人次為123,614人次，持續呈上升趨勢且為近10年同期最高。
不過，李佳琳指出，近4週合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒（43.0%）為多，其次為流感病毒（29.8%）、副流感病毒（11.9%），另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等持續於社區活動。
羅一鈞指出，這波疫情陡升可能與免疫負債有關，且呈現多病原流行的情況，目前整體而言，雖仍以腺病毒感染個案較多，但已經初步看到反轉跡象，而目前B型流感的佔比持平、尚未超過A型流感，呼籲符合流感疫苗公費接種的民眾儘速接種。
此外，羅一鈞表示，目前預估這波流感高峰落在春節前的1月28日到2月3日前後，就診人次上看15萬人，為10年來次高，但仍會低於2015到2016年初的霸王寒流一週20萬人次。