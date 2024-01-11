建商改造街區！力邀安藤忠雄　忠泰相中林森北路打造台版表參道

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921大地震重擊台灣，「那時我們公司邁出了很大的一步，嘗試做都市更新。」忠泰建設機構總經理瞿世泉道出忠泰當初跨進都更領域的主因。忠泰嘗試與日系營造廠合作，延攬國際知名建築設計團隊共同提升品質。2000年，大直「輕井澤」由當時日本排名第一的日建設計株式會社規畫，並與中鹿營造合作，成為台北首棟與國際級建築團隊合作的住宅案，奠下忠泰成為豪宅領導品牌的根基。
攜手LV御用建築師 推案創下區段天價
《財訊》雙週刊指出，過去20年來，忠泰在北市精華地段獵地從早期開發素地和重劃區，轉向合建與整合開發。據了解，忠泰光在中山區一帶，採合建或都更危老案已完成多達十餘件，現階段，林森北路尚在整合中的，最起碼至少有3案。
從忠泰整合開發軌跡，不難發現對中山北路、林森北路一帶情有獨鍾。比方早期「忠泰華漾」是林森北路最早出現質感住宅大樓，便是與華泰聯手合建，找來LV全球旗艦店的御用建築師青木淳規畫設計，緊鄰一旁「忠泰味」當時開案創下林森北路區段天價，現今正進入都更審議程序「華泰王子大飯店」，除原本飯店，還整合鄰房12棟建物近九百坪基地，整塊街區的大改造漸露雛形。
此外，根據實價登錄揭露，忠泰陸續收購林森北路399巷老透天，有意整合該街廓，現場部分透天架起圍籬，外界相當關心整合進度，但據傳還是卡在產權複雜、地主參與的意願。瞿世泉不諱言，目前正在努力艱難的進行中，公司有企圖心擴大整合街廓，甚至找來安藤忠雄規畫設計，但對於時程則不願多談。
改變街廓風貌 就能形塑案件發展性
對於林森北路這一塊街廓，瞿世泉認為，雖然過去商業氣息濃厚，但隨著時代變遷，取而代之的是整合重建的都市更新，猶如日本六本木，一旦整個街道環境發生改變，未來就更具發展性。
根據《財訊》雙週刊報導，忠泰最知名的都更案例，是公司所處企業總部「明日博」，這件是台北市知名大規模都更案，開發基地達2200坪，將原本由市民大道、建國北路高架雙夾的冷僻街廓，注入藝術文化、商業氣息，一改昔日街景風貌，如今已是自成一格的生態系園區。
忠泰打破業界遊戲規則，以「生活提供者」自居，除了專注土地開發外，旗下擁有建設營造、代銷、室內設計、零售事業及藝術文化等事業。瞿世泉表示，每個事業體平日各自獨立經營，但遇到案子要進行，則是垂直整合串聯各項資源；最具體顯現例子，就是「NOKE忠泰樂生活」從硬體的建築設計規畫、營造工程，乃至於商場概念設計、內部美學與軟裝配件，皆是出於自家體系。
歸納忠泰3大營業主軸，朝向建設開發、生活事業、文化藝術整合並進，這對說服地主同意合建、都更整合是一大利器。瞿世泉舉例，整合過程中，1樓店面地主最在意能否分回店面，但除了店面規畫，忠泰還能協助地主整體規畫和招商，「我們具有實際經驗，也有招商軟實力，『明日博』是最好實例。」由於經過整體規畫，豪宅規格住宅區與商業店面經營互不衝突，反倒營造更完整的生活環境。
不過，即使具有品牌建商優勢，都更整合在忠泰身上免不了還是有難題要解。據了解，目前忠泰整合進入都更審議程序就有10案，「因應政府積極推動都更危老政策，我們也投入很多人力、物力推動，但一做下去才發現，沒辦法解決的問題太多！」瞿世泉所指的問題，總歸還是人的問題，主要是利益與情感的糾葛，有些地主基於情感因素，不願重建；有的要求相對應更好的條件。這樣的難題，瞿世泉寄望政府能提出提高地主重建的誘因，另一面落實代拆機制。
期待政府提高誘因 落實代拆機制
面對近來房市雜音紛陳，營建成本高漲的挑戰，瞿世泉感嘆地說，這一波房價上漲，主要是原物料與工資帶動的上漲，這是實質的上漲，有別於房地炒作造成，「現在沒有人可以賣更便宜的房子，實在沒辦法，除非賠錢做！」言語中透出些許無奈。
他坦言，過去所談的合建案面臨需要重談條件，主因是房價漲幅無法負擔造價成本的膨脹，「其實投入都更，多少也影響其他開發案進度。」由於市場環境變化所致，就只能盡量放慢腳步，等待時機到來，預料市場推案供給量會變少。
他也強調，從事都更整合，很難要求每個人都能配合，只能從「點」慢慢深耕，一旦從點構成線，才能形成完整街廓的都市更新。
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