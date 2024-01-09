NBA／震撼彈！台鋼獵鷹主帥劉孟竹向球團請辭 林育正暫代總教練
臺南台鋼獵鷹今(9)日宣布球隊總教練劉孟竹已向球團請辭職務，經球隊評估後決定由首席助理教練林育正暫代總教練一職。劉孟竹從去年4月1日開始暫代總教練職務，上賽季帶領球隊打進總冠軍賽，可說是球隊草創時間的重要人物。
記者黃建霖/綜合報導
總教練劉孟竹從第一季即擔任台鋼獵鷹球團專業顧問，2022-23賽季接下總教練職位後，帶領球隊於例行賽取得全聯盟第二的19勝11敗戰績，也率隊首次挑戰季後賽，並在首輪以3:2淘汰對手，領獵鷹衝進冠軍賽，功不可沒。
劉孟竹教練上任時，球團總經理錢韋成表示：「球隊成立並非容易，經由團隊評估後決定這樣的調配，很感謝吳志偉（前總教練）這段時間的執教，也將經驗傳承繼續在球隊服務。」
而劉孟竹之後也將在健行科大打出名號的快速球風帶進來獵鷹，再加上禁區外籍「三塔」攻城掠地，他們在第二季成為聯盟強權，打進總冠軍賽，惜敗給新北中信特攻。本季球隊本來希望在劉孟竹執教下更上一層樓，但開季球隊戰績不佳，他也承擔責任離開。
而針對總教練劉孟竹的主動請辭，獵鷹球團官方表示「深感不捨」，但也予以尊重並感謝他對球隊的付出與貢獻，並祝福劉孟竹總教練未來執教生涯一切順利。