春節疫情看過來！流感、新冠同步達高峰 JN.1年後再來一波
新冠肺炎、類流感疫情上周再創新高，衛福部疾管署副署長羅一鈞說明，目前預估相關疫情未來3週還會持續上升，並在農曆春節前的1月28日至2月3日期間、同時達到高峰，其中新冠肺炎單日平均就診人次可達1.2萬到1.5萬，且年後還有一波JN.1為主的疫情，類流感單週就診人次則可達15萬人次。
記者林志怡／台北報導
疾管署說明，1月2日至1月8日計新增515例新冠肺炎本土確定病例併發症，創5個月以來新高，死亡人數則以48例創4個月新高；類流感門急診就診人次以12.4萬人次創10年同期新高，且流感重症增41例也創下本流感季（2023年10月以來）新高。
羅一鈞指出，目前處於新冠肺炎與類流感都處流行期，且預估未來3週仍會持續上升，並在春節前一週、即1月28日到2月3日期間達到高峰，其中新冠肺炎方面，單日就診人次則落在1.2萬到1.5萬，高峰時間較先前預估的1月中下旬略有延後、單日就診人次也較先前的1.8到2萬略有下修。
此外，羅一鈞表示，農曆新年前的這一波疫情仍以EG.5為主，但農曆春節後，因過年的人流、聚餐、旅遊，以及後續的開學、228連假等，會有另一波新冠肺炎疫情，且將以JN.1為主流，目前仍很難預估這波的單日就診人數。
針對類流感疫情方面，羅一鈞表示，高峰同樣落在1月28日到2月3日這一週，當周門急診就診人次上看15萬人，為10年來次高，而目前單週類流感門急診就診人次最高是2015年底、2016年初霸王寒流當周，類流感門急診計有20萬人次。