7-11龍年福袋1/10開賣！53款福袋「內容物全開箱」　比拼全家福袋

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福袋價格分別有299元、499元、699元、1,299元、1,699元5選擇，2024年1月10日凌晨00點於超過6,800家7-ELEVEN門市現貨開賣，限量逾50萬個，各店販售數量、款式及庫存依單店實際上架為準。
🟡7-ELEVEN
◾開賣時間：1月10日凌晨0點起
◾福袋款式：分為299元／499元／699元／1299元／1699，合計53款
◾大獎：瑪莎拉蒂Grecale GT跑旅（2名，市價348萬元）、「南極」郵輪行程（1名，市價75.9萬）、星宇航空的美國舊金山雙人來回機票（10名，市價近6萬元）
📍299元開運福袋（共12款選擇，總限量逾20萬個）：主打多種外出包款選擇，包含水桶束口包、PVC防潑水拉鍊提袋、兩用伸縮束口包款。
內容物：餅乾5擇2、小包零食2擇1、飲料7擇2、濕巾一包、抽獎機會1組、紅包袋2個、優惠券
📍499元開運福袋（共12款選擇，總限量逾18萬個）：以外出走春、露營野餐與居家布置為主，開發背提兩用保冷袋、手提保溫瓶、背提兩用保冷袋、1L大陶碗、25L收納籃、大地墊。
內容物：餅乾8擇2、小包零食2擇1、飲料7擇2、衛生紙一包、抽獎機會2次、紅包袋2個、優惠券
📍699元開運福袋（共4款選擇，總限量逾6萬個）：開發三用包、兩用頸枕毯、提把摺疊收納箱桌。
內容物：餅乾8擇2、小包零食2擇1、飲料7擇2、衛生紙一包、抽獎機會3次、紅包袋2個、優惠券
📍1299元開運福袋（共12款選擇，總限量逾3萬個）：以家電為主體，包含 IH 爐、5L多功能料理鍋。
內容物：餅乾3擇1、飲料4擇2、衛生紙1包、紅蔘飲1包、抽獎機會6次、紅包袋2個、優惠券、星巴克中杯美式兌換券
📍1699元福袋（共6款選擇，總限量近2萬個）：以美國旅行者肖像聯名20吋行李箱為主體，包含Hello Kitty、史奴比、貓貓蟲咖波10周年、迪士尼米奇系列、奇奇蒂蒂系列、小熊維尼系列。
內容物：抽獎機會6次、紅包袋2個、優惠券、星巴克中杯美式兌換券
🟡全家
◾開賣時間：1月1日上午10點
◾福袋款式：分為249／399／499／599／799／超市店限定688元，合計18款
◾大獎：頭獎5台市價170萬以上的THE NEW B-CLASS B180賓士車；二獎是20組萬元全盈+PAY儲值金。
所有福袋都可抽百萬賓士車和萬元全盈+PAY儲值金，不過最低價的「基本款」福袋從200元漲至249元，除了總價值超過200元的零食、飲料外，還有FamiCollection冷藏飲品兌換券（三款組合，隨機出貨）價值60-80元，還有1款精品禮物或商品兌換券，精美禮物有機會是造型原子筆、扭蛋等。
雖然基本款福袋調漲49元，不過大獎從300萬現金（1名）跟A180 AMG LINE賓士車（2台），一口氣升級成5台市價170萬以上的THE NEW B-CLASS B180賓士車，同時因應旅遊及休閒娛樂熱潮，參獎至玖獎規劃10萬元旅遊金、Switch、健身環大冒險等好禮。