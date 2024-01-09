台中大遠百迎新春 六師現場揮毫創作獻好禮

環島車隊抵達台中　王義川火力全開

▲「民主前行環島車隊」前進台中北北屯區，為爭取連任立委莊競程加油打氣(圖／莊競程競總提供2024.1.9)
▲「民主前行環島車隊」前進台中北北屯區，為爭取連任立委莊競程加油打氣(圖／莊競程競總提供2024.1.9)

記者柳榮俊/台中報導

「川流不息、民主前行環島車隊」今(9)日前進台中北北屯區，為爭取連任的立委莊競程加油打氣並陪同車隊掃街。擁有高人氣的民進黨不分區立委候選人王義川與新北市議員卓冠廷抵達莊競程競總時，受到近百位早到民眾熱情歡迎，搶著握手、簽名、合照，現場「王義川我愛你」、「莊競程當選」此起彼落，氣氛嗨到最高點。

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莊競程表示，北北屯區是非常艱困的選區，非常感謝王義川大兵以及卓冠廷，一起到台中陪同車隊掃街，用行動力挺莊競程。剛剛看到民眾的熱情，全台席捲的搶救王義川風潮，相信可以帶動民進黨與莊競程的選情，他有信心1月13日贏得連任，繼續為大家服務。


王義川指出，莊競程這次面對的對手是專門砍樹的吳剛。他質疑對手競選總部前面的那幾棵樹跑去哪裡了，「黃健豪你不用講嗎」；他也批評黃健豪沽名釣譽，躲避教召期間，跑去拚國民黨初選，網路上都有具體資料，為何要說謊，這種沒誠信的人，沒資格選立委。


王義川火力全開說，黃健豪也是一個跟中國密切往來的人，過去在中國的發言說台灣的孩子對中國的地理跟歷史都不熟悉，「要透過教改及傳播媒體，增加雙方的認同」，但黃健豪應先搞清楚，台中市的小朋友知道白冷圳在哪裡嗎，知道大坑的取水原水口在哪裡嗎，知道大坑的水要從新社引水嗎，這些地理才是台中的小朋友最需要知道的，難道他要叫台中的小朋友每天都要學黃河、長江嗎，這些黃健豪都長期的隱瞞，讓人很擔心一旦當上立委會把台灣的立法院往哪裡帶。


王義川強調，這次莊競程的選情，不只遇到親中、說謊的對手，還遇到市長盧秀燕鋪天蓋地動員行政資源，各個局處長認養選區，將重兵擺在北屯北區，就是為了要把莊競程拉下來。


卓冠廷表示，搶救王義川的車隊，已進入第二天，他們除帶來對莊競程的一個祝福，也帶來一面象徵勝利的旗幟，邀請莊競程簽名，相信這面旗幟簽上莊競程的名字就能讓他高票連任，這面旗子會跟著車隊五天四夜走完全台，迎接勝利。

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