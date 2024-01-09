環島車隊抵達台中　王義川火力全開

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莊競程表示，北北屯區是非常艱困的選區，非常感謝王義川大兵以及卓冠廷，一起到台中陪同車隊掃街，用行動力挺莊競程。剛剛看到民眾的熱情，全台席捲的搶救王義川風潮，相信可以帶動民進黨與莊競程的選情，他有信心1月13日贏得連任，繼續為大家服務。
王義川指出，莊競程這次面對的對手是專門砍樹的吳剛。他質疑對手競選總部前面的那幾棵樹跑去哪裡了，「黃健豪你不用講嗎」；他也批評黃健豪沽名釣譽，躲避教召期間，跑去拚國民黨初選，網路上都有具體資料，為何要說謊，這種沒誠信的人，沒資格選立委。
王義川火力全開說，黃健豪也是一個跟中國密切往來的人，過去在中國的發言說台灣的孩子對中國的地理跟歷史都不熟悉，「要透過教改及傳播媒體，增加雙方的認同」，但黃健豪應先搞清楚，台中市的小朋友知道白冷圳在哪裡嗎，知道大坑的取水原水口在哪裡嗎，知道大坑的水要從新社引水嗎，這些地理才是台中的小朋友最需要知道的，難道他要叫台中的小朋友每天都要學黃河、長江嗎，這些黃健豪都長期的隱瞞，讓人很擔心一旦當上立委會把台灣的立法院往哪裡帶。
王義川強調，這次莊競程的選情，不只遇到親中、說謊的對手，還遇到市長盧秀燕鋪天蓋地動員行政資源，各個局處長認養選區，將重兵擺在北屯北區，就是為了要把莊競程拉下來。
卓冠廷表示，搶救王義川的車隊，已進入第二天，他們除帶來對莊競程的一個祝福，也帶來一面象徵勝利的旗幟，邀請莊競程簽名，相信這面旗幟簽上莊競程的名字就能讓他高票連任，這面旗子會跟著車隊五天四夜走完全台，迎接勝利。