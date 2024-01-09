斯洛伐克數位科技處長訪謝國樑　盼加強雙邊合作交流

基隆市政府今（9）日發布新聞稿指出，鄰近歐洲多瑙河流邊、有許多緊鄰河岸的商場、公共運輸轉際站的斯洛伐克，其數位科技處長Dr.Michal Geci等人昨日到市府拜會基隆市長謝國樑，雙方針對各自城市所屬的產業、教育、觀光、科技等合作議題廣泛交換意見，期許雙方日後有更多的合作及交流。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑表示，上任以來爭取國外知名的理工學院來台設立產學中心，為基隆培育更多物流及供應鏈管理人才，而斯洛伐克自2022至2023年擔任包含波蘭、捷克和匈牙利的維謝格拉德集團(Visegrad Group, V4)輪值主席國，且為中歐鐵路最重要的轉繼站，與他極力推動的物流及供應鏈產業，恰好息息相關，有許多值得基隆效法之處。
Dr.Michal Geci也特別詢問基隆市在疫情期間的教學情形，由基隆市政府教育處課程科長吳雨潔說明，指出基隆在疫情爆發前，借鏡國外經驗，已完成班班大螢幕以及網路建置，在疫情期間均能順利轉為線上課程，另對經濟弱勢學童提供平板及網路，讓所有學生皆能順利在家中繼續接受教育。
基隆市政府表示，雙方也針對雙邊城市間之數位、教育、安全、觀光、科技等合作議題進行廣泛交流；教育方面，雙方也將簽訂學校合作計畫，若有機會順利缔約，未來預計規劃正式訪問團交流事宜。