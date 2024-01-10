7-11福袋今開賣！四大超商「明細全清算」：買誰虧本、選這包最賺

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◾大獎：瑪莎拉蒂Grecale GT跑旅（2名，市價348萬元）、「南極」郵輪行程（1名，市價75.9萬）、星宇航空的美國舊金山雙人來回機票（10名，市價近6萬元）。
7-ELEVEN最基本款福袋是299元，跟去年售價相同，共12款選擇，主打多種外出包款選擇，包含水桶束口包、PVC防潑水拉鍊提袋、兩用伸縮束口包款，有三種不同包型。根據超商實際售價來估算內容物總值，約是162元左右，等於額外花137元，可獲得實用的IP包款、紅包袋、咖啡買1送1優惠券，以及百萬瑪莎拉蒂跑旅抽獎機會，是今年消費者討論高、實際開箱也不虧的選擇。
📌299元福袋開箱：市價總值810元
◾水桶束口包、PVC防潑水拉鍊提袋、兩用伸縮束口包款擇一，市價599元
◾紅包袋2入市價49元
◾華元鹹酥餅，售價25元
◾可樂果，售價30元
◾華元mini口口香，售價10元
◾Cheers氣泡水，售價29元
◾CHiiiiiiiii奇動能量飲，售價39元
◾沙威隆濕巾，售價29元
◾品牌優惠券
🟡全家福袋249元，限量80萬份
◾大獎：頭獎5台市價170萬以上的THE NEW B-CLASS B180賓士車；二獎是20組萬元全盈+PAY儲值金，三獎至九獎規劃10萬元旅遊金、S
基本款福袋相較於去年調漲49元，零食飲料組合共有編號從A至J，也就是說若是買5包「編號A」福袋，就會得到5組一樣的零食飲料，不過大部分門市會貼心在外包裝標上編號，可以避免買到同樣的零食、糖果。
食品市價總值約為259元，相當於回本的關鍵在隨機禮品以及抽「百萬賓士」的機會，隨機贈品根據網友開箱，常出現的包括「扭蛋」、「啦啦隊貼紙」、「發熱衣」，扭蛋以及啦啦隊貼紙市價都在100元內，而發熱衣雖售價高，不過會有尺寸不合的問題，今年CP值相較往年略微下降
📌249元福袋開箱：市價總值449元以上
◾可爾必思葡萄乳酸菌飲料，售價29元
◾樂事波樂香烤嫩雞味洋芋片，售價35元
◾孔雀香酥脆香魚，售價25元
◾翠果子超大葡萄乾，售價20元
◾比菲多益生菌無糖軟糖，售價30元
◾彩虹糖綜合水果口味，售價35元
◾味丹隨緣椎茸口味，售價25元
◾FAMI樂多綠茶／翡翠檸檬茶任選2件，售價60元
◾角落小夥伴 鑰匙鎖 扭蛋，售價60元
🟡OK超商福袋168元，限量10萬個
◾大獎：GIA 1.5克拉鑽石項鍊、tokuyo SC-395按摩椅、Apple watch SE 44mm GPS版、小米Xiaomi 掃拖機器人S10、台亞加油站 加油金5000元、E-books D40重低音藍牙喇叭、RASTO AP5分離式萬用不沾鍋、OKmart禮券2000元、RASTO AM2極輕量按摩筋膜槍、卡朵 FJ1森呼吸負離子香氛保濕水氧機、可口可樂鴻運當頭氣炸烤箱、可口可樂多層收納箱
OKmart往年被譽為超高CP值福袋，因為最基本款福袋只要100元，相較於其他超商福袋只要一半的價格就能試手氣，不過今年調漲至168元，內容物市價約212元，另附一張「保證中獎」刮刮卡，最小獎同樣是5元折價券，頭獎則是價值30萬元的1克拉鑽石項鍊，還有按摩椅、Apple watch等萬元3Ｃ商品。
📌168元福袋開箱：市價總值212元
◾鐵板燒魚干，售價30元
◾森永嗨啾HI-CHEW軟糖，售價15元
◾OK choice 醬烤蒜香蝦風味餅乾，售價45元
◾可口可樂330ml，售價25元
◾可樂果 豌豆酥酷辣，售價30元
◾統一蔥燒牛肉麵，售價18元
◾強氣泡水，售價29元
◾暖暖包，約售價20元
🟡萊爾富福袋200元，限量15萬包
◾刮刮卡大獎：Nintendo Switch（1名）、iPhone 15 128G（5名）、Hi Café 金卡-壹錢捌分（30名）、特獎幻彩條塊10g（30名）、家電（23名）、餐
◾序號頭獎：黃金條塊500g
萊爾富「龍年福袋」內含有抽獎券乙張和6個隨機商品，商品組合共6種，品項包括熱賣的零食、糖果巧克力、餅乾、飲品與日用品，最高有機會獲得高達251元的隨機商品，記者本次開到價值189元的商品，價值沒有超過售價200元，雙重中獎機會，第一重抽到指定商品5折優惠，第二重有機會抽500G黃金。
📌200元福袋開箱：市價總值189元
◾卡迪那德州薯條，售價35元
◾奧利奧捲心酥-巧克力風味，售價39元
◾麥提莎 金脆焦糖風味可可球，售價49元
◾光泉冷泡茶，售價25元
◾奇多隨口脆雞汁口味玉米脆 ，售價12元
◾我的心機面膜，售價29元