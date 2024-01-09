群創12月回溫！全年營收仍年減 展望2024有5大利多助攻
群創今（9）日公佈2023年12月自結合併營收為新台幣188億元，較上月增加7.6%，也較去年同期增加16.4%。總計群創2023年全年自結合併營收為新台幣2,118億元，與去年相比減少5.3%。群創之前表示，展望2024年有5大利多助攻，且切入先進封裝，希望3年養成500高階封裝大軍，並以「顯示器」及「非顯示器」兩大領域群雙翼發展，目前「非顯示器」比重占24%，明（2024）年希望攀升到27%。
記者許家禎／台北報導
群創光電2023年12月大尺寸合併出貨量共計881萬片，較上月增加4.3%；中小尺寸合併出貨量共計2,770萬片，較上月增加18.8%。群創光電2023年第四季自結合併營收為新台幣535億元，較去年同期增加11.7%，較上季減少7.2%。大尺寸合併出貨量共計2,552萬片，較上季減少8.7%；中小尺寸合併出貨量共計7,183萬片，較上季增加1.5%。
群創光電2023年全年自結合併營收為新台幣2,118億元，與去年相比減少5.3%。大尺寸全年合併出貨量共計1億1,498萬片，與去年相比減少5.1%；中小尺寸方面，全年合併出貨量共計2億7,830萬片，與去年相比減少0.8%。
明年展望，群創總經理暨營運長楊柱祥之前表示，有5大利多將促使面板市況好轉，包括巴黎奧運、足球歐洲盃帶動換機潮；電視面板平均尺寸加速放大；導入AI功能的手機及NB陸續問世；總經面升息等利空鈍化；面板產業秩序穩定等。
董事長洪進揚也說群創將持續跨領域發展，未來將著重潛力人才的培訓。另外，針對跨足半導體先進封裝，力拼明年量產，公司也擬定3年養成500高階封裝大軍的計畫。公司以「顯示器」及「非顯示器」兩大領域雙翼發展，「非顯示器」比重從去年的20%，到今年提升到24%，希望明（2024）年能攀升到27%以因應未來挑戰。