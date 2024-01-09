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奶茶妹章澤天16歲爆紅沒出道！30歲「擁2633億身家」登清華富豪榜

▲奶茶妹妹章澤天16歲因學生照爆紅卻沒出道，今年30歲「擁2633億身家」登上清華校友富豪榜。（圖／微博）
▲奶茶妹妹章澤天16歲因學生照爆紅卻沒出道，今年30歲「擁2633億身家」登上清華校友富豪榜。（圖／微博）

記者黃雅琪／綜合報導

今年30歲的章澤天，2009年因一張手持奶茶的學生照在網路爆紅，因而被稱為「奶茶妹妹」。章澤天當年16歲沒有選擇踏入演藝圈，憑著優異成績保送清華大學，後於2015年嫁給大她20歲的前京東集團CEO劉強東。近日章澤天登上「胡潤校友榜」第三名，淨資產高達600億人民幣（約新台幣2633億元）引發熱議。

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▲「奶茶妹妹」章澤天和大20歲老公劉強東結婚7年。（圖／翻攝微博）
▲「奶茶妹妹」章澤天展現商業腦袋登上富豪榜。（圖／翻攝章澤天微博）
「胡潤校友榜」設立的財富門檻為50億人民幣，胡潤研究院近日公布2023年1500多位上榜的企業家，排行第一名的是「美團網」（中國大陸第一個精品團購形式的電子商務網站）45歲創辦人王興，第二名為邁瑞醫療62歲創辦人徐航，第三名則是今年才30歲的章澤天，富有商業頭腦的她，也曾入選《2021胡潤全球富豪榜》前20名中最年輕富豪。

▲「奶茶妹妹」章澤天（左）與劉強東2015年結婚。（圖／微博）
▲「奶茶妹妹」章澤天（左）與劉強東2015年結婚。（圖／微博）
章澤天2015年嫁給前京東集團CEO劉強東，婚後育有一男一女；嫁入豪門的章澤天不只是一名貴婦太太，她還展現商業能力，先是投資線上教育平台作業盒子，之後又投資Uber、Bubs、inWE因味茶等項目。根據天眼查揭露的資料得知，章澤天持有公司多達11家，涉及餐飲、健康、文化等各個領域，與投資相關的企業有4家，包括天鏡資產、宿遷天強股權投資、東辰投資控股有限公司、北京天強坤泰投資管理有限公司。

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