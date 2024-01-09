桃園也有賴皮療？游智彬控劉仁照弄出桃園「雙違建」

桃園也出現「賴皮寮？民進黨桃園市立委候選人劉仁照，遭爆有雙違建，不僅住家頂樓加蓋，還佔用水利地販賣串燒。新黨中壢立委候選人游智彬及不分區候選人王子芩今（9）日召開記者會指控民進黨違建「滿滿是」，「賴皮寮2.0」就在桃園市！游智彬怒批，賴清德賴著不拆「賴皮寮」，導致民進黨內有樣學樣，平鎮龍潭的立委候選人劉仁照更是弄出了「雙違建」，劉仁照罩不住平鎮龍潭的鄉親，只能罩住自家違建！證明賴清德領導的團隊沆瀣一氣、目無法紀！
記者李春台／桃園報導
游智彬指出，劉仁照位於平鎮區平德路的住家，三層樓的建物上硬生生做了頂樓加蓋，擺明就是違建！游智彬要求劉仁照即刻拆除自家違建，別學賴清德的「賴皮寮」還賴著不拆，不然就要號召大家到桃園版「賴皮寮」打卡朝聖，讓違建變成觀光景點，促進桃園經濟發展！
另外，游智彬還爆料，做為政二代的劉仁照，不僅頂樓加蓋，還涉嫌佔用水利地作為販賣串燒的攤位，私自變更為商業用途。游智彬強調，立法委員候選人不能知法犯法，游呼籲倘若增建頂樓加蓋、設立攤位合法，請劉仁照立刻公開當時申請的建照和使用執照以證明建物的合法性，否則應就自家違建向社會大眾道歉，並即刻拆除、恢復原貌！請桃園市政府硬起來，不要縱容民意代表違建不拆，卻要強拆小老百姓的房子拓寬道路！
針對游智彬的指控，劉仁照回應表示，平德路住家為父親過世時繼承，一直由弟弟居住使用，沒有任何出租與營利行為，雖然對此違建情事並不甚了解，但後續一定會依法處理。至於燒烤店為弟弟所經營，在他的要求下早已停業。
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