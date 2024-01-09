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不讓台灣國防努力白費 　賴清德：釜底抽薪之計就是換掉馬文君

▲總統候選人賴清德指立委馬文君若連任，台灣國防努力恐將全部白費。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2024.01.09）
▲總統候選人賴清德指立委馬文君若連任，台灣國防努力恐將全部白費。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2024.01.09）

記者顏幸如／南投報導

民進黨黃金週大型造勢晚會今晚在南投舉行。總統候選人賴清德痛批國民黨立委馬文君杯葛國防預算、洩密給韓國，若沒有成功阻擋馬文君再進入國會，她很可能變本加厲，不僅後續7艘潛艦無法建造成功，台灣國防努力也將全部白費，呼籲大家集中選票支持蔡銘軒取代馬文君守護台灣。

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民進黨今（9）日晚在竹山舉行大型造勢晚會，力挺立委候選人蔡培慧與蔡銘軒，賴清德一上台就受到全場歡呼，他演講時指出，去年立委補選的結果，南投人用民主選票打敗地方勢力，讓南投人走路有風，是值得驕傲的民主過程，呼籲大家把蔡培慧留在國會，讓她繼續為南投打拚。

▲民進黨黃金週大型造勢晚會今晚在南投舉行。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2024.01.09）
▲民進黨黃金週大型造勢晚會今晚在南投舉行。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2024.01.09）
賴清德強調，選舉是一時的，國家才是長久的，總統蔡英文全力保護台灣，但南投立委馬文君卻杯葛國防預算、洩密給韓國，被韓國媒體認證為「親中立委」，他強調如果台灣要國防自主、持續建造海鯤艦，釜底抽薪之計就是換掉馬文君，呼籲大家集中選票，支持蔡銘軒取代馬文君守護台灣。

賴清德問，若此次選舉讓藍白聯手掌握國會、沒成功阻擋馬文君再進入國會，她會不會變本加厲、再洩漏機密？此時台下大喊「會」！他表示如此一來，不但7艘潛艦未來無法建造成功，連完成第一艘都會很困難，台灣的國防努力將全部白費、服貿會回來衝擊台灣百工百業，對台灣經濟造成大影響。因此拜託大家為了國家安全、經濟發展、人民生活安定，民進黨一定要在國會過半，南投不只蔡銘軒要當選、蔡培慧也要高票連任。

▲總統蔡英文呼籲民眾支持民進黨南投2位立委候選人，讓台灣走得更穩。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2024.01.09）
▲總統蔡英文呼籲民眾支持民進黨南投2位立委候選人，讓台灣走得更穩。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2024.01.09）
總統蔡英文也說，蔡銘軒在她黨主席時，就參與民進黨的民主小草計劃，從參選鎮民代表到連任縣議員，受到選民肯定，呼籲大家支持蔡銘軒，因為海鯤號要繼續做下去、台灣要推動國艦國造，就要讓南投立委多一席。

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