不讓台灣國防努力白費 　賴清德：釜底抽薪之計就是換掉馬文君

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賴清德強調，選舉是一時的，國家才是長久的，總統蔡英文全力保護台灣，但南投立委馬文君卻杯葛國防預算、洩密給韓國，被韓國媒體認證為「親中立委」，他強調如果台灣要國防自主、持續建造海鯤艦，釜底抽薪之計就是換掉馬文君，呼籲大家集中選票，支持蔡銘軒取代馬文君守護台灣。
賴清德問，若此次選舉讓藍白聯手掌握國會、沒成功阻擋馬文君再進入國會，她會不會變本加厲、再洩漏機密？此時台下大喊「會」！他表示如此一來，不但7艘潛艦未來無法建造成功，連完成第一艘都會很困難，台灣的國防努力將全部白費、服貿會回來衝擊台灣百工百業，對台灣經濟造成大影響。因此拜託大家為了國家安全、經濟發展、人民生活安定，民進黨一定要在國會過半，南投不只蔡銘軒要當選、蔡培慧也要高票連任。
總統蔡英文也說，蔡銘軒在她黨主席時，就參與民進黨的民主小草計劃，從參選鎮民代表到連任縣議員，受到選民肯定，呼籲大家支持蔡銘軒，因為海鯤號要繼續做下去、台灣要推動國艦國造，就要讓南投立委多一席。
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