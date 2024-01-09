他建議侯康選前用這招！能開拓中間選民 也能爭取柯粉支持
台大前校長管中閔不滿民進黨總統候選人賴清德在辯論稱，賴在行政院長任內核定管中閔上任校長，管近來開始幫國民黨總統候選人侯友宜拉票。文化大學廣告學系系主任鈕則勳說，如果侯友宜在選前公布，當選總統後，會由管中閔組閣，不失為一個可開拓中間選票的好方法，而且也不會妨礙到勝選後要組成的聯合內閣。
記者何哲欣／台北報導
鈕則勳說，如果國民黨勝選執政，國會議席就算沒有單獨過半，仍然會比民眾黨要多，任命閣揆的權力當然是侯友宜，侯也不可能任命民眾黨的人或是民眾黨總統候選人柯文哲來擔任，不然根本無法對黨內交代，所以先公布或後公布都是侯決定，況且先公布還有機會拓票中間選民，並有藉由國民黨組織外的力量來拉抬侯康聲勢的效果。
鈕則勳也認為，若是侯友宜勝選，之後以黨對黨的協商形式來討論聯合內閣的組成，相信管中閔也是民眾黨可以接受的人選；況且只要國民黨勝選，談判的籌碼，勢必比民眾黨要大得多，而民眾黨在想要壯大政黨力量，柯文哲也想權力維穩的同時，進行聯合政府的協商，當然是能夠讓柯與民眾黨權力最大化的操作方式，持續向柯文哲遞橄欖枝，反而也可以在聯合內閣的議題上持續與柯較勁，突顯誠意，強化主動性，就算無法吸到柯粉，還是可以藉由管中閔進取中間選民，拉高勝選機會。
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