總統大選必看10大重點！賴清德要破兩大魔咒　侯友宜當選有這意義

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賴清德是現任副總統，也是民進黨主席，肩負要讓民進黨繼續執政的重責大任。不過最特別的就是自1996年民選總統以來，有兩大魔咒還沒被打破。一是政黨輪替，1996年國民黨勝選，但2000年就丟掉政權，改由民進黨執政，但民進黨也只執政8年，2008年國民黨重返執政，2016年又換民進黨執政迄今。賴清德若當選，將打破「政黨輪替」魔咒，讓民進黨可以連續執政超過8年。
另一是「副總統魔咒」，1996年後民選的副總統，包括連戰、呂秀蓮、蕭萬長、吳敦義、陳建仁，都不能在更上一層樓當選總統，賴清德若勝選，也將創下紀錄。
2. 民進黨副總統候選人蕭美琴
蕭美琴卸任駐美代表，返國協助賴清德參選，若賴蕭配當選，蕭美琴將是繼呂秀蓮後，史上第二位女性副總統，同時也會是與美國關係最密切的副總統。
3. 國民黨總統候選人侯友宜
侯友宜是藍綠白三組候選人當中，唯一非黨主席，且還具有新北市長身分，這次參選總統，是向新北市政府請假。過去幾任總統，包括李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文，在參選時都無公職在身，若侯友宜當選總統，將是首次有市長當選總統。
4. 國民黨副總統候選人趙少康
趙少康出道甚早，是90年代的政治明星，後來離開政壇轉換跑道到媒體，這次擔任侯友宜副手，成功讓深藍選民都歸隊。趙少康今年已73歲，若侯康配勝選，趙少康將成為史上年紀最長的副總統。
5. 民眾黨總統候選人柯文哲
柯文哲從政經歷不長，2014年才首度參選台北市長，踏入政壇迄今，2018年創民眾黨擔任黨主席，今年挑戰總統大位，希望打破藍綠。如果柯文哲真的當選總統，他將成為首位非國民黨、也非民進黨籍的總統。
6. 民眾黨副總統候選人吳欣盈
吳欣盈從政資歷更短，只擔任立委約一年的時間，就被柯文哲賦予重責大任，協助柯文哲挑戰總統大位。若柯盈配當選，吳欣盈同樣會是繼呂秀蓮之後，史上第二位女性副總統，且吳欣盈今年僅45歲，也將會史上最年輕的副總統。
7. 國民黨主席朱立倫
朱立倫這次操盤國民黨選戰，一度有機會促成藍白合作，後來雖然藍白破局，但改由趙少康擔任侯友宜副手，幫侯加分更多，也整合深藍歸隊，且朱立倫提名的不分區立委，佈局年輕世代、涵蓋各專業領域，黨內也頗多肯定，若國民黨這次能重返執政，朱立倫是重要功臣，也可以幫自己平反，2016年換柱後引發的一連串黨內風暴。若侯友宜當選總統，朱立倫是否會組閣擔任行政院長，外界也相當關注。
8. 總統蔡英文
1996年總統民選後，執政的政黨都有8年魔咒，難逃政黨輪替命運，包括李登輝、陳水扁、馬英九，即使幫政黨搶回執政權，但卻也守不住，8年後也丟掉政權。蔡英文要避免重蹈覆轍，這次賣力輔選，希望可以有機會，成為民選後首位順利交棒給同黨的總統。
9. 行政院長陳建仁
民進黨在2022年九合一大選慘敗，陳建仁受命組閣迄今1年多時間，當時上任時就被定位，希望是蔡英文任內最後一位行政院長，陳建仁這1年多的施政也攸關民進黨是否能繼續掌權，若民進黨勝選，陳建仁有機會繼續組閣，不過若不幸政黨輪替，陳建仁恐怕也將成短命閣揆。
10. 前總統馬英九
馬英九是2000年以後，國民黨唯一曾當過總統的人，任內主張的九二共識，迄今也仍被國民黨奉為圭臬。侯友宜參選，兩岸政策走馬英九路線，馬英九也賣力輔選。九二共識在台灣還有沒有市場、馬英九路線與蔡英文路線誰才是台灣主流，
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