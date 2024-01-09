張善政視察捷運綠線北機廠 力拼高架段北段7站115年通車
桃園市長張善政今（9）日前往大園區視察「桃園捷運綠線北機廠工程」進度，對於市府及工程團隊克服種種困難，從幾乎零進度到確認建物風貌設計、動工、完成基地整地，到目前獲得初步成果，表示肯定與感謝。他強調，目前進度超前，內部駐車廠、維修廠、管理中心和變電所4棟核心建築將在113年底完工，列車也將運抵台灣至北機廠進行測試，114年下半年上線來回試行測試，力拼高架段北段7站在115年通車。
記者李春台／桃園報導
張善政視察時首先聽取工程簡報，同時慰問第一線工程人員並致贈加菜金。他也感謝中興顧問、中華工程、韓國樂鐵、德國西門子等捷運綠線施工團隊，在過去一年多日日趕工、費盡心力，終於獲得初步成果，如今工程期程能與捷運綠線工程進度相配合，非常不容易。期勉工程團隊持續努力積極推展工程進度，讓捷運綠線如期通車。
張善政表示，北機廠占地約15.34公頃，為捷運綠線如期通車的重要關鍵設施，設有管理中心、維修廠、駐車廠及變電站等4棟核心設施及其他7棟共11棟建物，是整個捷運綠線運轉的重要指揮中心。
張善政指出，今（113）年底首列捷運綠線列車將運抵台灣至北機廠進行測試，預計明（114）年7月將上線來回試行測試，相信屆時市民朋友看見試行中的列車，對於捷運綠線的通車一定會有高度的期待，期勉市府團隊與工程團隊持續努力，不僅北機廠要如期完工，高架段北段7站也要力拚在115年如期通車。
市府捷運工程局長劉慶豐表示，北機廠基地條件非常嚴峻，高達90萬方土方量的整地工程，成為整個工程推進中最大的挑戰，因此在工期、成本及天候等因素下，市府決定採用淺層拌合工法，在8個月內順利完成15公頃基地整地工程。
劉慶豐說，相較去（112）年初北機廠一片素地的景象，如今廠區的土木建築工程皆已全面展開，待今年10月台電完成161KV高壓電迴路開始供電，以及12月韓國製造首列車順利進廠測試等目標達成後，115年高架段北段（G11站桃園藝文特區至G32站銜接機場捷運A11站）有望能夠順利通車。