時機敏感！陸在台大選前夕擬砍ECFA優惠 經部：做好因應脅迫準備
台灣總統大選前夕，中國再度出手，中國商務部今（9）日預告，有關部門正在研究進一步採取中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）早收清單中的農漁、機械、汽車零配件等產品關稅減讓等措施。對此，經濟部回應，此刻正值台灣大選前夕，明顯有介選動機，會做好因應經濟脅迫的準備，同時盤點政策工具，避免經濟脅迫風險。
記者鄭妤安／台北報導
有關中國商務部針對ECFA其他早收項目關稅的評論，經濟部稍早表示，我方一再呼籲在WTO架構下協商貿易壁壘議題，兩岸雙方都是WTO會員，貿易議題本就應該在WTO架構下協商，並強調我方從不迴避在WTO下協商，但也認為經貿往來不應該變成政治工具，不同國家跟企業都曾遇到中國的經濟脅迫手段，此刻正值台灣大選前夕，明顯有介入選舉、影響台灣的政治動機。
經濟部指出，政府持續透過全球佈局的方式分散風險，去（2023）年台灣對中出口持續降低到35％，是21年來的新低，但同時對美國出口翻倍成長，對歐盟及新南向國家等區域出口也顯著增加，因此仍能維持連續三年出口突破4300億美元的成果。
經濟部提到，由於中國在特定產業上擴產，以致於產能過剩，或是其經濟復甦腳步趨緩等因素，去年早收清單項目出口中國的金額，本就已降低到約150億美金，跟ECFA生效之前相近。與2010年相比，去年1至11月時，紡織業對中國的出口已從35％減半為17%，機械業也下降11個百分點成為24.5%，汽車零組件業也從11.4%降到6.8%，市場主要轉移到歐美、印度、越南及新南向市場。
針對中國此舉，經濟部表示，會做好因應經濟脅迫的準備，也盤點政策工具協助產業升級與分散市場，管理與避免經濟脅迫的風險。