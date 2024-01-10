今晚急凍10°C！7-11拿鐵、美式「免費升級大杯」 全家奶茶買1送1
強烈冷空氣南下影響，各地越晚越冷，北台灣暴跌至攝氏10度，降溫轉冷先來杯咖啡暖胃，7-11即起「精品美式、拿鐵免費升級大杯」，還有限時6天，CITY飲品全系列任選2件79折、4件75折；全家即起APP優惠趣領券，可享立頓草莓奶茶買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
🟡7-ELEVEN
📍門市｜1月10日至1月23日
◾中杯精品拿鐵／美式，免費升級大杯
📍門市｜1月10日至1月15日
◾CITY飲品全系列任選2件79折、4件75折
◾持6大銀行信用卡(國泰/中信/台新/玉山/聯邦/富邦)、icash Pay、Pi拍錢包、橘子支付等指定支付工具結帳，全店全品類商品(不含香菸、受託代銷)單筆滿500元立折50元、滿1000折100元。
◾購買全品類商品（不含香菸、受託代銷）結帳金額滿1000元好禮4選1，包含五月花舒敏厚棒衛生紙1串、味味A排骨雞湯麵5入裝1包、OPEN! 100%再生材質環保購物袋1個、一匙靈抗菌EX植萃低敏洗衣精1瓶
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜即起至1月12日（APP先領券、可兌換至1月14日）
◾立頓草莓奶茶買1送1，原價39元、特價20元
◾植萃抗菌洗手露買1送1，原價79元、特價40元