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今晚急凍10°C！7-11拿鐵、美式「免費升級大杯」　全家奶茶買1送1

▲7-11即起精品美式、拿鐵免費升級大杯，還有限時6天，CITY飲品全系列任選2件79折、4件75折。（圖／7-11提供）
▲7-11即起精品美式、拿鐵免費升級大杯，還有限時6天，CITY飲品全系列任選2件79折、4件75折。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

強烈冷空氣南下影響，各地越晚越冷，北台灣暴跌至攝氏10度，降溫轉冷先來杯咖啡暖胃，7-11即起「精品美式、拿鐵免費升級大杯」，還有限時6天，CITY飲品全系列任選2件79折、4件75折；全家即起APP優惠趣領券，可享立頓草莓奶茶買1送1。

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📍門市｜1月10日至1月23日

◾中杯精品拿鐵／美式，免費升級大杯

▲7-11精品美式、拿鐵免費升級大杯。（圖／7-11提供）
▲7-11精品美式、拿鐵免費升級大杯。（圖／7-11提供）
📍門市｜1月10日至1月15日

◾CITY飲品全系列任選2件79折、4件75折

◾持6大銀行信用卡(國泰/中信/台新/玉山/聯邦/富邦)、icash Pay、Pi拍錢包、橘子支付等指定支付工具結帳，全店全品類商品(不含香菸、受託代銷)單筆滿500元立折50元、滿1000折100元。

◾購買全品類商品（不含香菸、受託代銷）結帳金額滿1000元好禮4選1，包含五月花舒敏厚棒衛生紙1串、味味A排骨雞湯麵5入裝1包、OPEN! 100%再生材質環保購物袋1個、一匙靈抗菌EX植萃低敏洗衣精1瓶

▲7-11現煮飲品全系列任選2件79折、4件75折，包含熱門的拿鐵、美式、珍珠奶茶通通有。（圖／7-11提供）
▲7-11現煮飲品全系列任選2件79折、4件75折，包含熱門的拿鐵、美式、珍珠奶茶通通有。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店

📍APP優惠趣｜即起至1月12日（APP先領券、可兌換至1月14日）

◾立頓草莓奶茶買1送1，原價39元、特價20元

◾植萃抗菌洗手露買1送1，原價79元、特價40元

▲全家草莓奶茶買1送1優惠券。（圖／翻攝自全家APP）
▲全家草莓奶茶買1送1優惠券。（圖／翻攝自全家APP）

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