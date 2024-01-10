台股早盤AI PC續強 國家級警報讓軍工股起漲！亞航與寶一漲逾4%
美股昨（9）日漲跌互見，台北股市今（10）日開低，早盤一度跌90點，來到17439點。權值王台積電早盤跌6元，來到580元，跌幅0.6%。其他電子股也熄火，但部分AI與AI PC概念股喜氣洋洋，像是廣達早盤漲逾1%、緯穎漲近4%，華碩與宏碁漲幅也有1%。另外，國家級警報簡訊「飛彈」飛越南部引發討論，今日軍工概念股起漲，亞航、寶一漲逾4%，雷虎漲3%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數9日下跌157.85點，或0.42%，收37525.16點；那斯達克指數上漲13.94點，或0.09%，收14,857.71點；標普500指數下跌7.04點，或0.15%，收4,756.5點；費城半導體指數上漲2.18點，或0.05%，收4064.65點。
台北股市今日早盤一度跌90點，來到17439點。晶圓代工龍頭、權值王台積電跌6元，來到580元，跌幅0.6%。同樣為晶圓代工的聯電、世界先進與力積電小漲。其他重要電子股皆回檔，聯發科在平盤附近，鴻海、大立光小跌，友達、群創、國巨與日月光跌1%以上。
由於輝達股價續漲攻高，今日AI與AI PC概念股也強勢表態，緯穎漲近4%、廣達漲逾1%、緯創漲1%、英業達漲0.5%。另外，華碩逆勢抗跌漲1.5%，宏碁漲幅也有1%、雙鴻漲1%左右，奇鋐漲2%。而今日軍工概念股起漲，亞航、寶一漲逾4%，雷虎漲3%、千附精密漲2%，波力、事欣科、漢翔漲1%以上。