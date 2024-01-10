搶便宜機票！2024遊泰國航空選擇更多 九家新航空亮相
泰國正積極復甦觀光業，泰國媒體便指出泰國的航空業界正蓄勢待發，不僅現有業者極力推出優惠的機票方案，更有多達9家航空業者計畫今年投入國際線或國內線服務。未來消費者將能有更多選擇，也能在2024年來場說走就走的泰國之旅。
國際中心賴正琳／綜合報導
《曼谷郵報》報導，泰國多達9家新的航空業者要在今年開張投入市場，包括：Asian Aerospace Service、Siam Seaplane、泰酷航空（Really Cool Air）、Avanti Air Charter、Landarch Airlines、Bangkok Helicopter Services、芭堤雅航空（Pattaya Airways）、Asia Atlantic Airlines、P80 Air。
泰酷航空（Really Cool Air）由泰國雀鳥航空（Nok Airlines）前任執行長巴提（Patee Sarasin）創立，計畫提供中長途國際航線定期航班，已獲泰國交通部核發營運許可證。該公司聲明已獲准進口共60架飛機，計畫今年3月開始提供包機服務，並將以國際線航班為主要經營方向。
當航班變多，便會帶動機票價格下降，也讓更多旅客有更多的選擇。泰國政府表示，今年將持續對航空業者提供金援，期待新的生力軍加入業界之後能創造就業機會、刺激經濟成長。
泰國政府設定今年目標為全年3500萬國外觀光人次，觀光收入能達到3.5兆泰銖。根據泰國政府數據，去年外國旅客赴泰人次已達到將近2800萬人次，觀光收入1.2兆泰銖，其中馬來西亞遊客為最大宗，約近450萬人次；第二名則為中國遊客342萬人次；第三名為南韓遊客162萬人次。