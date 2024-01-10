林襄看婦科遭性騷擾！內診醫師脫口「妳有除毛喔」 讓她噁心想吐
中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls（樂天女孩）」人氣成員林襄，日前加入綜藝節目《11點熱吵店》班底。近日她在節目上聊到4年前看婦產科的經驗，曾被男醫師言語性騷擾，當下感受想起來讓她直呼「超想吐，超可怕！」
記者薛羽彤／綜合報導
林襄在《11點熱吵店》聊到4年前看婦產科的經驗，當時她私密處發炎，秉持著相信專業的心態，林襄並無堅持要找女醫師。當時林襄趁著空檔到婦產科看診，正值夏天她穿著緊身衣，一進去診間發現是男醫師，年紀大約40多歲，林襄也不疑有他，沒想到醫師看到她竟脫口：「妹妹妳長得很漂亮耶！身材又很好。」林襄感受到不太舒服，一旁的沈玉琳也直呼「光講這一句就不正經了」。
接著，林襄脫了褲子準備內診，打開雙腿後，沒想到醫師看到後又說「妹妹妳有除毛喔」，接連而來的言語性騷，讓她感到相當不舒服，直呼「超想吐，超可怕！」也讓她心中埋下陰影，從此看婦產科只敢找女醫師。
※【NOWnews 今日新聞
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