讓世界看見台灣總統大選！《NOWnews》AI主播倪珍24小時英語播報
2024總統大選將在13日（週六）登場，無論結果都會牽動兩岸未來發展，掀起全球高度關注。為了能讓世界能更輕易了解台灣，《NOWnews今日新聞》推出24小時英語頻道，由AI主播倪珍帶領全球讀者們一起認識台灣。
記者詹鎰睿／綜合報導
《NOWnews今日新聞》推出的AI主播倪珍，還獲得「台灣英語教父」賴世雄稱讚，不僅發音道地，文法正確性高，賴世雄更給出99分的高評價，「英文新聞報導是一個很好的構想，語速也是外國人講英文的正常語速，對於英語程度中高階的人來說，是個很流暢的英語新聞觀看。」
為了達成24小時不間斷播報，《NOWnews今日新聞》搭上AI浪潮，充分利用AI技術應用，英語頻道所有的新聞由AI翻譯後交由AI主播播報，將人工問題降到最低。《NOWnews今日新聞》總經理鄭智鴻說：「全英語播報台灣新聞而且24小時不間斷，是台灣新聞史上的首度創舉，我們所有播報的新聞將全來自NOWnews記者自採的新聞，我們想讓國際同步看見台灣發生的重要大事。」
AI擁有無限可能，總經理鄭智鴻表示:「倪珍是來自未來的主播，任何語言都難不倒她，台灣的新住民越來越多，為了符合台灣的多元性與兼容性，未來倪珍還可能播越南或印尼文，讓台灣新聞沒有語言的限制，更加無遠弗屆，也讓所有住在這片土地上的人們更了解台灣正在發生的大小事。」
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