乾眼族注意！健保人工淚液供應告急　愛特淚點眼液缺貨

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食藥署於2023年1月13日接獲業者通報，因藥品包材供應不足、原料短缺等因素，持續無法足量供應，並預計113年4月初恢復供應，短缺期間可以同成分、同劑型、不同含量藥品替代，如五福滴視點眼液、明漢人工淚液點眼液等，前者有健保給付，後者則屬於一般指示用藥，沒有健保給付。
陳惠芳解釋，愛特淚原本在2023年10月有買進大份量的原料與包材，原預估可使用到今年7月，但因為2023年11月時，有一項人工淚液退出健保市場、改以一般指示用藥的方式供應，愛特淚為填補健保市場需求，供貨大幅增加、並因此出現短缺與無法足量供應的情況，目前預估4月初會再新進一批原料，可望解決供應不足的情況。
此外，楊博文補充，愛特淚的月用量約為4萬瓶，但目前無法估計該款退出健保市場的人工淚液造成的缺口。不過，楊博文也表示，健保仍有給付多種人工淚液，且不只有愛特淚、五福等數種，民眾不用過於擔心。
衛福部健保署則表示，目前健保給付紓解眼睛乾澀相關適應症之藥品總計有17項，其中有1項為與愛特淚相同成分及劑型的藥品，醫師可依病情處方同療效其他替代藥品，目前進口或國產的人工淚水品項齊全，需使用人工淚液的民眾仍能獲得同療效藥品之健保權益保障。
關於有點眼液品項退出健保市場一事，健保署說明，淚然點眼液屬於指示用藥，健保署多次與廠商面對面溝通協商，但廠商表示欲調整營運策略、以純自費模式供應。
後健保署經過2次藥物共擬會議討論，與會的醫界、藥界代表、及被保險人及雇主代表等皆有共識，認為淚然點眼液係指示藥品，且非不可替代，應回歸指示用藥市場。