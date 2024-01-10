國家級防空警報連4發！民眾疑直擊「衛星火箭」飛越　畫面影片曝

乾眼族注意！健保人工淚液供應告急　愛特淚點眼液缺貨

▲衛福部食藥署副署長陳惠芳指出，愛特淚為填補健保市場需求，供貨大幅增加、並因此出現短缺與無法足量供應的情況。（圖／記者林志怡攝，2024.01.10）
▲衛福部食藥署副署長陳惠芳指出，愛特淚為填補健保市場需求，供貨大幅增加、並因此出現短缺與無法足量供應的情況。（圖／記者林志怡攝，2024.01.10）

記者林志怡／台北報導

不少上班族都有眼睛乾澀的問題，有些乾眼症患者更需要仰賴人工淚液來緩解不適。但近期健保給付的人工淚液「愛特淚點眼液」出現供貨短缺、無法足量供應的情況，衛福部食藥署副署長陳惠芳解釋，主要是和愛特淚填補其他廠牌退出健保市場有關，預估今（2024）年4月初可恢復供應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳惠芳指出，愛特淚點眼液是健保給付的一款人工淚液，含有「經丙甲纖維素Hyroxypropy Methylcellulose (HPMC)」，用於暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。

食藥署於2023年1月13日接獲業者通報，因藥品包材供應不足、原料短缺等因素，持續無法足量供應，並預計113年4月初恢復供應，短缺期間可以同成分、同劑型、不同含量藥品替代，如五福滴視點眼液、明漢人工淚液點眼液等，前者有健保給付，後者則屬於一般指示用藥，沒有健保給付。

陳惠芳解釋，愛特淚原本在2023年10月有買進大份量的原料與包材，原預估可使用到今年7月，但因為2023年11月時，有一項人工淚液退出健保市場、改以一般指示用藥的方式供應，愛特淚為填補健保市場需求，供貨大幅增加、並因此出現短缺與無法足量供應的情況，目前預估4月初會再新進一批原料，可望解決供應不足的情況。

此外，楊博文補充，愛特淚的月用量約為4萬瓶，但目前無法估計該款退出健保市場的人工淚液造成的缺口。不過，楊博文也表示，健保仍有給付多種人工淚液，且不只有愛特淚、五福等數種，民眾不用過於擔心。

衛福部健保署則表示，目前健保給付紓解眼睛乾澀相關適應症之藥品總計有17項，其中有1項為與愛特淚相同成分及劑型的藥品，醫師可依病情處方同療效其他替代藥品，目前進口或國產的人工淚水品項齊全，需使用人工淚液的民眾仍能獲得同療效藥品之健保權益保障。

關於有點眼液品項退出健保市場一事，健保署說明，淚然點眼液屬於指示用藥，健保署多次與廠商面對面溝通協商，但廠商表示欲調整營運策略、以純自費模式供應。

後健保署經過2次藥物共擬會議討論，與會的醫界、藥界代表、及被保險人及雇主代表等皆有共識，認為淚然點眼液係指示藥品，且非不可替代，應回歸指示用藥市場。

她配戴隱形眼鏡每日長達10小時　罹乾眼症雙眼視力只剩0.6

眼科病人「30%有乾眼症」！醫曝保水訣竅　跑外送也要看

孩童高度近視恐是眾多眼疾之源！　醫籲「343原則」護眼　

還在滑手機嗎？看螢幕快睜不開眼　營養師大推3項護眼食物

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選