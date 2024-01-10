《寶可夢》卡牌當小費送！飯店員工「連收10張」 總價值恐破2萬
《寶可夢》在全球擁有眾多粉絲，旗下推出的「集換式卡牌」也是相當熱門的收藏品，甚至有第三方知名評級機構專門替卡片認證，一張價值不菲，近日美國一名飯店工作人員分享，有客人幾乎每次在消費後，給的小費都不是現金，而是經認證的《寶可夢》卡牌，前前後後已經收到10張，總價可能已經飆破2萬元台幣。
記者張志浩／綜合報導
這名飯店職員就在社群 Reddit 分享，有位常客不斷拿《寶可夢》集換式卡牌 PTCG 作為小費，現在已經收到足足10張，貼文引發熱議，而員工所上傳的照片，這張「Ancient Mew」卡片，為2000年時上映的劇場版電影《夢幻的寶可夢 洛奇亞爆誕》所贈送的特典卡。
值得注意的是，這張特典卡式證實被第三方知名評級機構 PSA 所認證，評分級別為9級，目前市價約70元美金（2175元台幣），不過該名飯店職員只有分享自己收到的這張卡片，且未公開另外9張卡片的身份，他也表示自己不太了解《寶可夢》卡牌，但也不會就此出售，而是要將其當作收藏品。
貼文出爐後，眾多網友紛紛表示羨慕，並推測10張卡片的價值應該都差不多落在70元美金左右，「說真的，賣掉會是一筆不錯的額外收入」、「太羨慕了！我也想去當飯店員工」、「請你一定要跟這位客人打好關係」、「可以現場跟你買嗎」、「他給你10張卡每張都價值70美金嗎？我的天啊！」