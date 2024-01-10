台灣軟體業前進東協！大馬朝向數位轉型 加深產業合作
為了發展潛在商機，並拓展東協商業機會，我國數位發展部去年下半年兩次前往馬國探路。馬來西亞鄰近商業與金流發達的新加坡，但在經營成本上又更為實惠，可作為台灣資訊服務業者前進東南亞國家協會市場的跳板。
國際中心賴正琳／綜合報導
數位部數位產業署去年9、10月分別赴馬來西亞參與「台灣數位產業日」，以及有科技界奧林匹克盛會之稱的「世界資訊科技大會」（WCIT），兩次共率領超過10家台灣軟體科技廠商，與當地數位產業進行交流媒合；另外以智慧醫療為主軸，拜訪相關公協會與長照機構，盼推廣台灣的智慧醫療服務。
數位部指出，台灣企業對於馬來西亞來說，具備資通訊科技的優勢，更掌握數位轉型先行者的關鍵知識與技術，且在當地還有華人工商協會與台商總會等許多資源網絡，可藉由與目標公協會對接不同業者需求，提升台灣業者進入當地的機會。
不過在當地參訪時，數位部也注意到某個官方機構使用許多中國華為的監視攝影設備和監控軟體，因此提醒台灣資服業者，進入馬國市場或尋求合作夥伴時，應審慎評估個資與資安保護措施。另外官員指出，台灣擁有更值得被信賴的科技，未來也有機會成為他們的使用選項。