全家「哈根達斯熱巧克力」初登場！加入整支草莓雪糕 冰火2重天
7-11「GODIVA熱巧克力」對手來了！全家草莓季再推震撼新品，攜手哈根達斯推出「巧莓可可」，將整支草莓雪糕融入熱可可飲中，酸甜滋味超適合冬天外，冰火2重天的搭配也令人驚艷，此外私品茶也推出新品「草莓戀奶」，奧地利草莓果汁再加上台灣草莓果乾與椰果製成冰磚，最後倒入熱牛奶，喜歡草莓酸甜滋味的千萬別錯過！
記者鍾怡婷/綜合報導
全家1月10日起與哈根達斯攜手推出限定飲品「巧莓可可」以哈根達斯草莓覆盆子馬卡龍雪糕，整支溶入Let's Café熱醇黑厚可可飲，原價179元，即起至2月6日前限定價129元。對比7-11冬季開賣的「GODIVA迦納熱巧克力」，則是選用巧克力單一產區精品等級巧克力豆「迦納可可」每杯售價99元、限量50萬杯。
全家新品還有「草莓戀奶」使用奧地利草莓果汁融合煉乳與鮮奶油，再加上台灣草莓果乾與椰果製成冰磚，最後加入熱牛奶，奶香與草莓香氣在口中迸發，原價65元，即起至1月23日前嚐鮮價59元。全家酷繽沙也同步推懷舊滋味「草莓酷奶昔」，添加奧地利草莓汁及果泥製成絲滑綿密的奶昔，搭配草莓果粒，入口襲來濃郁草莓香氣，絕對要把握體驗，1月23日前有新品嚐鮮價59元。
還有新甜點「棉花糖可可塔」，有別於一般冷藏甜點，除了可以冷食外，也推薦微波加熱的方式，融化後的棉花糖搭上香氣十足的可可起司內餡，濃郁滿分、適合在寒冷的冬天熱熱享受；推薦搭配甜點系飲品「亞尼克生乳捲風味奶茶」，「全家」獨家聯名販售，用甜蜜滋味帶來好心情。此外，團購夯品「賴董土司」正式於實體店舖上架，厚片土司回烤後外酥內軟，就像現烤出爐。
此外，SUNFRIEND MOUTH 攜手兩大卡通推出限定飲品，與即將迎接50週年的 Hello Kitty 合作推出「草莓綜合果茶」，基底選用錫蘭紅茶，加入日本福岡甘王草莓飽滿香氣馥郁回甘，單件32元，1月23日前有兩件優惠價58元；超人氣的蠟筆小新則延續先前鐵罐系列新口味「草莓煉乳牛乳」，原價32元，1月23日前第二件6折，療癒草莓控和卡通迷的兩款飲料，即起全台7-11獨家登場。