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國民黨批高市府請假輔選、行政介選　陳其邁酸侯已經請假100多天

▲國民黨高雄市黨部今（10）日上午由發言人莊為傑召開記者會痛批，市府從市長到局處首長上到下為選舉都不演了，讓市政空轉擺爛，請假輔選。（圖／國民黨高雄市黨部提供）
▲國民黨高雄市黨部今（10）日上午由發言人莊為傑召開記者會痛批，市府從市長到局處首長上到下為選舉都不演了，讓市政空轉擺爛，請假輔選。（圖／國民黨高雄市黨部提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

國民黨高雄市黨部今（10）日上午由發言人莊為傑召開記者會痛批，市府從市長到局處首長上到下為選舉都不演了，讓市政空轉擺爛，請假輔選，高雄市府經發局長廖泰翔，前往疑似招待所喝到酩酊大醉還被偷拍，整個民進黨從上到下都身陷桃花風暴，連局處長都可以花天酒地、請假輔選，令人嘆為觀止，高雄市長陳其邁則說，怎麼國民黨的總統候選人已經請假100多天，還在說嘴其他政黨呢。

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莊為傑指出，高雄市長陳其邁為了延續派系的政治利益，請假近半個多月而擺爛市政幫人輔選，記得陳其邁在議會有說過，會要求市府嚴守行政中立，自己也會是糾察隊，但日前就發生水利局公然用粉專幫立委候選人宣傳政績、學校聯絡簿多次出現民進黨候選人活動宣傳單甚至區公所的活動民進黨候選人可以宣傳物品，行政中立根本是喊假的。

莊為傑痛批，選情到最後階段，市府局處首長也不演了，看到市長請假輔選，上班時間局處長也跟著請假輔選，放著市府空轉擺爛，令人感到不可思議，用公帑養民進黨的輔選機器？請問陳其邁市長難道延續派系的政治利益有比照顧市民重要嗎？為了當民進黨的南霸天、新共主，無所不用其極，就是要力保黃捷？

莊為傑進一步表示，國民黨1月7日在夢時代時代大道辦理造勢大會，去年11月27日陳麗娜議員就行文工務局借用路權，12月15日就收到工務局同意1月6日8時至1月8日17時的路權核准函，但1月5日黨部到場與國安局場勘，卻發現該場地已有其他單位1月6於同一個場地辦理路跑活動，相當於一個路權兩邊借，造成國民黨的活動沒辦法搭舞台，差點來不及搭建險些害活動無法如期舉行。

莊為傑說，看了路跑活動贊助單位突然豁然開朗，民進黨立委候選人賴瑞隆名列其中。這就合理懷疑，難道是因為大立委來處理，工務局不借都不行嗎？而且明知道隔天有國民黨活動，賴大立委的活動還故意挑在1月6日，也讓人懷疑跟民進黨卡凱道的路權一樣，用盡手段來做政治操作。

高雄市長陳其邁則說，國民黨的侯友宜參選人已經請假100多天，怎麼還會再講其他人請假的事情，蔣萬安、盧秀燕跟他一樣，都按規定，政務官輔選，這個都行之有年，按照規定請假輔選，這個很正常的事情，怎麼國民黨的總統候選人已經請假100多天，還在說嘴其他政黨呢；廖泰翔則表示，遺憾在選舉的最後階段，國民黨用看圖說故事的方式，以三年前受產業朋友邀約聚會照片移花接木，嚴厲譴責以惡質抹黑進行負面選戰，將提告加重誹謗。

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