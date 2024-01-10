國民黨批高市府請假輔選、行政介選　陳其邁酸侯已經請假100多天

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莊為傑痛批，選情到最後階段，市府局處首長也不演了，看到市長請假輔選，上班時間局處長也跟著請假輔選，放著市府空轉擺爛，令人感到不可思議，用公帑養民進黨的輔選機器？請問陳其邁市長難道延續派系的政治利益有比照顧市民重要嗎？為了當民進黨的南霸天、新共主，無所不用其極，就是要力保黃捷？
莊為傑進一步表示，國民黨1月7日在夢時代時代大道辦理造勢大會，去年11月27日陳麗娜議員就行文工務局借用路權，12月15日就收到工務局同意1月6日8時至1月8日17時的路權核准函，但1月5日黨部到場與國安局場勘，卻發現該場地已有其他單位1月6於同一個場地辦理路跑活動，相當於一個路權兩邊借，造成國民黨的活動沒辦法搭舞台，差點來不及搭建險些害活動無法如期舉行。
莊為傑說，看了路跑活動贊助單位突然豁然開朗，民進黨立委候選人賴瑞隆名列其中。這就合理懷疑，難道是因為大立委來處理，工務局不借都不行嗎？而且明知道隔天有國民黨活動，賴大立委的活動還故意挑在1月6日，也讓人懷疑跟民進黨卡凱道的路權一樣，用盡手段來做政治操作。
高雄市長陳其邁則說，國民黨的侯友宜參選人已經請假100多天，怎麼還會再講其他人請假的事情，蔣萬安、盧秀燕跟他一樣，都按規定，政務官輔選，這個都行之有年，按照規定請假輔選，這個很正常的事情，怎麼國民黨的總統候選人已經請假100多天，還在說嘴其他政黨呢；廖泰翔則表示，遺憾在選舉的最後階段，國民黨用看圖說故事的方式，以三年前受產業朋友邀約聚會照片移花接木，嚴厲譴責以惡質抹黑進行負面選戰，將提告加重誹謗。
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