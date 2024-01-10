轟境外介選奧步盡出 羅致政：在外交國防委員會成中共眼中釘
選戰倒數進入黃金周，尋求連任的民進黨立委羅致政近來遭爆出成為不雅片男主角，國民黨昨日更召開國際記者會公布最新影片截圖，對此羅致政痛批國民黨淪為色情網站的接棒人，配合境外介選勢力，砲轟「國民黨影片從哪裏來？是誰源源不斷供應？」今（10）日於臉書表示，自己長期在外交國防委員會，長期堅守台灣的主權立場與國防自主，「成為中共的眼中釘一點都不意外」。
記者陳威叡／台北報導
對於連日來的攻擊，羅致政表示，針對性極強的境外介選奧步盡出，鎖定他為攻擊對象，目的就在於弱化民進黨在立法院外交國防委員會的即戰力，並說明本屆外委會8位民進黨成員中僅3人爭取連任，自己長期在外交國防委員會，曾任召委、更11次獲得公督盟認證為優秀立委。
羅致政表示，自己長期堅守台灣主權立場與國防自主，成為中共的眼中釘一點都不意外，面對暗黑勢力的阻撓，只會覺得責任更加的重大，並喊話選民全力支持外交國防即戰力，讓他留在國會，為大家拚外交、強國防、護主權。
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